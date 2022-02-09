Британський цугцванг

Великобританія, як і більшість європейських країн, висловила своє ставлення до російської агресії проти України ще на початку 2014 року запровадженням низки обмежувальних політичних та економічних заходів. 13 березня 2014 року Лондон призупинив військову співпрацю з Росією, у тому числі припинив постачання до Росії предметів військового призначення та скасував заплановані спільні військові навчання. У той самий час, після анексії Криму, США, Євросоюз, Австралія, Нова Зеландія та Канада ввели в дію перший пакет санкцій проти Росії. Ці заходи передбачали заморожування активів та запровадження візових обмежень для осіб, включених до списків санкцій (існують списки США та ЄС), а також заборону компаніям країн, які наклали санкції, підтримувати ділові відносини з особами та організаціями, включеними до списків.

Наступні розширення санкцій були пов'язані з загостренням ситуації на сході України (квітень-травень 2014 року), з катастрофою Boeing 777 у Донецькій області (17 липня 2014 року), отруєнням у Великобританії отруйною речовиною «Новачок» Сергія Скрипаля та його дочки Юлії (серпень 2018), отруєння у Росії «Новачком» опозиційного політика Олексія Навального (осінь 2020), черговим загостренням на кордоні з Україною весни 2021 року.

Попереджувальні санкції та обмеження, на жаль, не досягли своєї мети. Новий виток напруження агресивних дій та імперської риторики Кремля на кордоні з Україною призвів до посилення міжнародних санкцій минулого, 2021 року. І знову – безрезультатно. І ось 31 січня, у понеділок, на засіданні Палати громад глава британського МЗС Ліз Трасс сказала про те, що готова нова редакція закону про санкції, яка дозволить Великій Британії вводити санкції проти будь-яких російських персон і компаній, які пов'язані з Кремлем. І такі зміни буде прийнято вже 10 лютого.

«У нас немає жодної ворожнечі з російським народом – ми лише проти політики, яку веде його лідер. Настав час Кремлю відступити від краю, зайнятися деескалацією та розпочати змістовний діалог», - додала Трасс.

Головний секретар казначейства Великобританії Саймон Кларк заявив, що «нові санкції Лондона зачеплять бізнес і людей, які мають тісні зв'язки з Кремлем».

Наразі, згідно з прийнятим у 2019 році окремим законом про санкції проти Росії за її дії щодо України, уряд Великобританії може вводити санкції лише проти людей та фірм, які безпосередньо причетні до агресивних дій. Саме це обмеження уряд і хоче зняти, внісши до закону нові поправки.

У коментарі Sky News глава британського МЗС так прокоментувала новину: «Будь-яка компанія, яка має інтерес для Кремля і режиму в Росії, може стати мішенню». Тож «путінським олігархам чи російським компаніям, які займаються підтримкою російської держави, ніде буде сховатися. Це те, що ми збираємося зробити найближчого тижня».

Трасс також не виключила, що посилення санкцій може включати конфіскацію лондонської власності російських олігархів у Великій Британії. «Ми не будемо вдаватися до подробиць, кого саме і як ми будемо атакувати санкціями», - попередила вона.

За далеко не повною інформацією зовнішньополітичного відомства Великобританії, на цей момент в одному тільки Лондоні багатих росіян «пустило коріння» не менше 10 тисяч людей. Великобританія давно стала "тихою гаванню" для російського олігархату. І загроза конфіскації зарубіжної власності для російських мільярдерів – «друзів Путіна» – це не порожній звук.

Нещодавно The Sunday Times опублікувала щорічний список 1 тисячі найбагатших людей Британії. Список рясніє російськими прізвищами тих, кому належить левова частка російських багатств. Леонід Блаватник (15,2 млрд фунтів стерлінгів), Алішер Усманов (13,4 млрд фунтів), Михайло Фрідман (10,4 млрд фунтів), Ігор Шувалов (10,4 млрд фунтів), Олег Дерипаска (3,2 млрд фунтів), Євген Швідлер (1,1 млрд фунтів), вдова колишнього мера Москви Юрія Лужкова Олена Батуріна (882 млн фунтів) та багато інших. Тільки вартість нерухомості, якою сьогодні володіють російські олігархи у Великій Британії, експерти оцінюють у 1,1 млрд фунтів стерлінгів. Саме колишній топменеджер «Газпрому» Андрій Гончаренко у 2014 р. здійснив найдорожчу угоду на ринку нерухомості Великобританії, купивши таунхаус Hanover Lodge за 120 млн фунтів. Багатомільйонні угоди на ринку англійської нерухомості у «виконанні» вітчизняних олігархів стали буденністю.

Так, один із найбагатших людей Великобританії Алішер Усманов проводить час «між своїм будинком у Хайгейті та особняком у Сурреї». Олігарх живе на півночі Лондона в Beechwood House, а також володіє Sutton Place, особняком Тюдорів - вартість цих об'єктів оцінюється в 100 млн фунтів стерлінгів.

Олег Дерипаска насолоджується відпочинком в особняку за 50 млн на Belgrave Square, де нещодавно проходили обшуки. А «батько п'ятьох дітей Михайло Фрідман називає своїм домом Великобританію після покупки Athlone House у Північному Лондоні за 65 млн фунтів стерлінгів у 2016 році», пише газета Daily Mail.

Ігор Шувалов живе у квартирі вартістю 11,4 мільйона фунтів: у скромному житлі є шість спалень і вітальня з видом на Темзу. Готелі, особняки та офіси від відомих архітекторів з мармуровими підлогами та старовинними меблями XVIII століття – візитна картка процвітаючого «нового росіянина» з «клубу друзів Путіна». «Друзі Путіна» давно стали на чолі практично всіх найбільших російських корпорацій, «вимиваючи» бюджетні гроші з економіки Росії та акумулюючи їх на зарубіжних рахунках. У тому числі і у Великій Британії.

Незважаючи на заяву члена Ради з міжнаціональних відносин при президентові РФ Богдана Безпалька про те, що погроза пані Трасс є «виключно піар-ходом», внесення змін до санкційних законів Великобританії істотно «вдарять» по добробуту російських олігархів. «Це дуже тривожна заява із Лондона. Не тільки для нас та наших компаній. Це демонструє непередбачуваність Лондона і привід для стурбованості міжнародних фінансових та бізнес-структур», - заявив Дмитро Пєсков під час спілкування з журналістами. Він також сказав, що, якщо Великобританія виконає погрозу накласти обмеження на активи великого російського бізнесу, Росія дасть відповідь, яка враховує національні інтереси. «Атака однієї окремо взятої країни на російський бізнес, звичайно, має на увазі заходи у відповідь, і ці заходи будуть сформульовані виключно з урахуванням наших власних інтересів, виходячи з наших власних інтересів у разі, якщо це буде потрібно», – сказав Пєсков.

Пєсков розуміє серйозність загрози, адже сім'я цього «типового російського патріота» практично вся живе за кордоном. Дружина – громадянка США, дочка – громадянка Франції, син – громадянин Великої Британії. І таких як він "патріотів" на самому "верху", у керівництві Росії сотні. І вони чудово розуміють, що під санкції їх підводить найголовніший кремлівський патріот.

Путін, завдяки проведеній ним агресивній внутрішній та зовнішній політиці, давно став «токсичним» для олігархічного бізнесу та провладної верхівки самої Росії. Ідучи за «вічним керманичем», вони можуть позбутися всіх багатств і привілеїв і опинитися замість такого улюбленого ними Лондона або Ніцци в оточеному високим парканом міжнародних санкцій та відчуження трудовому таборі імені В.В.Путіна. Навряд чи така перспектива їх спокушає. Величезний «геопіратський» корабель тоне і Путін ризикує залишитися наодинці на «містку Кремля».