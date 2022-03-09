Маячня божевільного

Схоже на те, що в Азарова закінчуються гроші і він готовий нести будь-яку нісенітницю, аби йому заплатив Кремль.

РІА Новини активно розповсюджує хворобливу маячню «папередніка», який стверджує, що саме НАТО планувало розв'язати Третю світову війну із застосуванням ядерної зброї проти Росії, а ключова роль у її розв'язанні відводилася Києву.