На відміну від колишнього міністра МЗС РФ Козирєва, який звинувачує Кремль у наглому порушенні усіх міжнародних норм, колишній прем’єр-міністр України Азаров, який втік з України разом з Януковичем, активно пропагандує війну та розпалює ще більше і без того палаюче полум’я війни в Україні.
Схоже на те, що в Азарова закінчуються гроші і він готовий нести будь-яку нісенітницю, аби йому заплатив Кремль.
РІА Новини активно розповсюджує хворобливу маячню «папередніка», який стверджує, що саме НАТО планувало розв'язати Третю світову війну із застосуванням ядерної зброї проти Росії, а ключова роль у її розв'язанні відводилася Києву.
За його словами, НАТО планувало розмістити в Україні 2 сухопутні, 1 морську та 1 повітряну бригаду з можливістю несення ядерних боєголовок. Узгодити введення сил на Україну планувалося цього літа, а до кінця року - спровокувати конфлікт із Росією з ядерною зброєю, пише Азаров.
План НАТО щодо України також передбачав блокування миротворців у Придністров'ї силами з території Румунії та блокування Калінінграда за допомогою польської армії, заявив експрем'єр.
Втративший залишки розуму Азаров стверджує, що саме ЗСУ під керівництвом нацбатів готувалися розпочати військову операцію на Донбасі 25 лютого 2022 року, а Путін (такий молодець!) буквально на добу випередив плани Києва та Заходу. За добу до початку війни на знищення російськомовного населення на Донбасі було прийнято доленосні рішення.
Росія вирішила навести в Україні порядок, щоб уникнути Третьої світової та нападу на свою територію, крім того, в Україні готували провокацію для знищення населення в ЛНР та ДНР, і «Путін врятував сотні тисяч життів», написав Азаров.
Схоже, що цей покидьок всерйоз сподівається на «переможне» для Росії закінчення війни та намагається поміряти на себе мундир «генерал-губернатора». Та єдине вбрання, яке світить Азарову навіть у кращому випадку, це смугаста роба військового злочинця за вироком Гаазького трибуналу.
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