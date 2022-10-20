Маячня чи реальність?

Практично з першого рядка указу путіна від 19 жовтня 2022 р. № 756 "Про запровадження військового стану на територіях Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, Запорізької та Херсонської областей" стає зрозумілим критичний стан психічної хвороби, яка вразила росію від кремлівської "голови" до "хвоста" у ненецькому автономному окрузі.

"Враховуючи, що проти територіальної цілісності російської федерації застосовується збройна сила, відповідно до частини 2 статті 87 конституції російської федерації та статей 3 і 4 федерального конституційного закону від 30 січня 2002 р. № 1-ФКЗ "Про військовий стан" ухвалюю:…"

Проти територіальної цілісності рф застосовується збройна сила?!! Як же ми забули, що саме «прокляті бандерівці» вранці 24 лютого підступно увірвалися на територію «мирної росії» і почали творити безчинства! Це чоботи саме українських воїнів топчуть землі ростовської губернії та краснодарського краю! Це ж ми, божевільні «укронацисти», знищуємо інфраструктуру багатостраждальної росії та вбиваємо мирних росіян після того, як досхочу з них знущаємось і зґвалтуємо незважаючи ні на вік, ні на стать!

Перевернута реальність, у якій існує росія, викликає не лише нерозуміння з боку нормальної людини, а відчуття тотальної дереалізації! Як? Як купка злочинців на чолі з хворим царем змогла настільки обдурити голову власному суспільству не десь там, на маленькому тихоокеанському острові за тисячі кілометрів від цивілізації, а на площі 17 мільйонів квадратних кілометрів! Це абсолютний рекорд поширення мороку та навіювання навіть у порівнянні з нацистською Німеччиною з її «жалюгідними» 650-700 тисячами квадратних кілометрів.

Війну, яку розпочала росія та окупацію нею частини території України, часто порівнюють із діями нахабного злочинця, який увірвався до будинку мирного жителя, зайняв у його будинку одну з кімнат, а потім ще й намагається приватизувати захоплену житлову площу. Але за рівнем похибки нашого ворога (цілої країни!) мабуть більше підходить дещо інша ситуація…

Ви спокійно йдете вулицею міста. Раптом до вас підбігає якась людина (ну як, людина… щось у людському образі та подобі) і, розмахуючи ножем, починає кричати, що ваша рука – це не ваша рука, а її. І вона завжди була його рукою, доки він не подарував здуру її, руку, вам. І ноги ваші – не ваші. Тому що все його, рідне та «скріпне». А ви, виявляється, з самого дитинства мали лише тулуб. Навіть без голови. І саме він, «рятівник і благодійник», зліпив з вас якесь примітивне людське обличчя, дав мову і навчив розмовляти і взагалі подарував вам життя.

Навколо вас збирається цілий натовп, який спочатку намагається словами вгамувати божевільного, тому що ні в кого навіть не виникає сумнівів з приводу його психічного стану. Але слова не доходять до хворого розуму і він (той, що в людському образі та подобі) починає ножем відрізати вам руку. Бо він набагато більше за вас і, з початку, ви злякалися різниці в зрості та масі. Та й ваша нормальна здорова психіка не зовсім готова до нападу божевільного. А натовп навколо вас такий, ліберально-середньостатистичний. Полохливі жінки, галасливі дурні діти. Чоловіків мало навіть за гендерною ознакою, а по суті – одиниці. Більшість через вид крові втрачають свідомість, хтось із жінок кричить – «нехай вже віддай йому руку! Хай забереться кудись геть, подалі від нас, таких ліберальних і демократичних!».

Ви потроху приходите до тями, починаючи розуміти, що показова «міць» придурка – це переважно звичайна «мильна бульбашка». Хоча й поодинокі, але справжні чоловіки з натовпу вже теж прийшли до тями і ви разом починаєте скручувати в «баранячий ріг» хворого злочинця. Навіть якісь жінки кидаються вам на допомогу і дурні діти починають жбурляти маленькі камінці. Не зовсім точно, але у напрямі психопата.

І тут нападник (той, що чудовисько в людському образі та подобі) починає кричати на весь світ, що це він жертва! Що це ви спочатку скористалися його милістю і привласнили даровані їм здуру ноги, руки та інші частини вашого тіла, а потім підбурювали войовничий натовп, щоб зовсім розірвати його, бідного, скривдженого і нещасного, на шматки!

Дурниця? Аж ніяк! Принаймні ця вигадана історія нічим не відрізняється від реальної ситуації з агресією росії проти України і є абсолютно тотожною у своєму фіналі указу путіна з його «захистом території росії від застосування ворожої збройної сили».