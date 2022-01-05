Маячня хворого

10:47 28 квітень Київ, Україна

15 січня 2020 року Володимир Путін звернувся з посланням до Федеральних зборів. Церемонія оголошення пройшла в Москві, в Центральному виставковому залі «Манеж».

На самому початку своєї промови Путін наголосив, що доля Росії в першу чергу залежить від демографічних показників країни. Він сказав наступне: «… завдяки заходам, які ми прийняли починаючи з середини 2000-х років, нам вдалося досягти позитивних результатів в демографії. І навіть вийти на природний приріст населення. Тому і школярів у нас стає все більше». Але ця заява зовсім не відповідає дійсності.

Росія увійшла в стійку тенденцію скорочення чисельності населення. Головна причина демографічних провалів - це, звичайно, сьогоднішня політика влади.

Людиноненависницька в своїй суті. Тут і тотальна бідність в країні, і катастрофічний стан всієї соціальної сфери, і проблеми з продовольством. Спад населення за один тільки січень 2021 року в 113 тисяч осіб для країни з офіційною кількістю населення менше півтори сотні мільйонів - це дуже багато. Тим більше, що тренд має негативний характер вже досить давно. Зафіксована Росстатом місячна швидкість вимирання населення відповідає річній смертності в 2,6 млн осіб - рекордній за весь час статистики, що охоплює період з кінця Великої Вітчизняної війни.

Володимир Путін наголосив на необхідності збільшення кількості місць для маленьких дітей у яслах. «Ми виділили кошти з федерального бюджету, щоб допомогти регіонам до кінця 2021 року створити 255 тисяч нових місць у яслах». Але за результатами минулого року лише у 28-ми регіонах країни ліквідована черга в дитсадки. «Але є одна з найгостріших проблем, яка є прямою загрозою нашому демографічному майбутньому, - це низькі доходи значної частини наших громадян, сімей», - сказав Путін, анонсуючи перелік додаткових виплат населенню. Та чи допомогли ці виплати простим людям?

Навесні 2020 Путін ввів «режим ізоляції», що змусив піти в неоплачувану відпустку мільйони росіян, штучно обмежив економічну і соціальну активність жителів.

Такі заходи були нічим не виправдані, оскільки локдаун було змарновано без адекватної оперативної підготовки системи охорони здоров'я до підвищеного навантаження в зв'язку з коронавірусом. В результаті країна прийшла до колапсу в медицині і в економіці.

Через режим ізоляції громадяни РФ втратили майже 1 трильйон руб. зарплат (про це говорять дані про збір ПДФО).

Здатність громадян РФ купувати їжу впали до мінімуму за 10 років (експерти ВШЕ).

Про «значне» зниження доходів за час пандемії заявив кожен п'ятий респондент (19,7%). Ще 16,5% повідомили, що «значно» впали заробітки у одного або кількох членів сім'ї. Кожен десятий поскаржився, що залишився взагалі без доходу (аналітики «Росдержстрах життя» і науково-технічного центру «Перспектива»).

Багато уваги Путін приділив перспективам розвитку системи охорони здоров’я Росії. Але 2020 рік показав, що в країні лікарні переповнені, люди вмирають, не дочекавшись лікування, а система охорони здоров'я в багатьох регіонах знаходиться на межі краху. Безумовно, пандемія коронавірусу стала викликом системам охорони здоров’я по всьому світу, але недолугі управлінські рішення та «показна» реформа системи ОЗ погіршила і без того негарну ситуацію медичної галузі Росії.

«Результатом послідовної роботи уряду і Банку Росії стала і цінова стабілізація. За підсумками минулого року інфляція склала три відсотки, це нижче встановленого орієнтиру в чотири відсотки». Насправді в Росії спостерігається інфляція під 12%. Це дуже серйозна цифра - тягне на рекорд останніх десяти років (та й не дивно, з такою-то девальвацією). Очікується, що ЦБ днями підвищить ключову ставку до 5%. І це не межа.

Анонсоване завершення реформи контрольно-наглядової діяльності, яка повинна була зробити роботу бізнесу зручніше і простіше, лишилося лише на папері. Вона хоч і завершилася переглядом обов'язкових вимог до бізнесу та скасуванням 11 тис. актів, але суттєвого спрощення діяльності бізнес-структурам не принесла. Навпаки, збільшення кількості державних структур з контрольно-наглядовою функцією призвело до посилення корупції та незаконних дій таких структур щодо бізнесу. Доблесні співробітники контрольно-наглядових органів справно виконують волю «провладних замовників» та «закривають» конкурентів, не пов’язаних з владою.

Яскравим прикладом цього є дії петербурзьких чиновників, глави Росспоживнагляду СПб Наталії Башкетової та глави Фрунзенського району Костянтина Сєрова, які в дусі справжнього ОЗУ намагаються прибрати до своїх рук міські комбінати шкільного харчування.

За ствердженням Путіна, вже влітку частина Фонду національного добробуту, розміщена в валюті, подолає позначку в 7 відсотків ВВП. Він наголосив на постійному зростанні фінансових об’ємів фонду, що гарантує країні стійкість і безпеку, і значить, можливість вкладати додаткові доходи в розвиток, в національну економіку. Але вже у серпні 2020 року Мінфін «відкоркував» Фонд національного добробуту. Це сталося вперше за 2,5 року. ₽3,6 млрд пішли на фінансування дефіциту федерального бюджету. Всього за рік, за оцінками експертів, було витрачено ₽300-450 млрд з ФНД.

«Хочу подякувати парламентаріям за принциповість при роботі над законом про квотування шкідливих викидів в атмосферу», - сказав Путін. «До кінця року не менше 80 з 300 найбільших підприємств повинні перейти на так звані найкращі доступні технології, отримати комплексні екологічні дозволи, що означає послідовне скорочення шкідливих викидів». А вже у березні цього року Сибірське відділення РАН підготувало доповідь про забруднення атмосфери і ґрунту в Сибіру і вирішило не публікувати його у відкритому доступі, а також обмежило на YouTube доступ до відеозапису із засідання. Засновник Інституту геології нафти і газу СВ РАН, академік Олексій Конторович, закликав «не турбувати» жителів «непотрібними питаннями». «Уявіть, що ми опублікуємо ці доповіді з концентрованою інформацією - як бомбу напередодні виборів! Що буде? Результати передбачити важко. Ми не маємо на це права», - сказав Конторович. Рівень забруднення навколишнього середовища в Росії досяг таких показників, що вже становить загрозу соціальному спокою країни.

«Ми зобов'язані захистити правду про Перемогу, інакше що скажемо нашим дітям, якщо брехня, як зараза, буде розповзатися по всьому світу? Нахабній брехні, спробам переінакшити історію ми повинні протиставити факти». Але, чи не з метою скрити справжню ПРАВДУ про війну та ціну перемоги, усередині листопада минулого року міністр оборони РФ Шойгу видав два накази за номерами 591 та 589, що стосуються історії Другої світової війни. Саме ці накази практично унеможливили доступ до історичних документів тих часів, ввівши тотальну цензуру можливості розсекречення історичних матеріалів!

«Переконаний, серйозна і пряма розмова про основні принципи стабільного світопорядку, про ті найгостріші проблеми, з якими стикається людство, безумовно, назріла. Треба проявити політичну волю, мудрість, мужність. Час вимагає усвідомлення нашої спільної відповідальності і реальних дій». Це слова людини, яка привела Росію до повного краху міжнародних взаємин. Нещодавно міністри закордонних справ країн G7 чітко вказали Росії, що вона – агресор. Президент Сполучених Штатів прямо назвав Путіна вбивцею! Така міжнародна політика для Росії - це втрата майбутнього. За останній рік правління Путіна напруга відносин між Росією та навколишнім світом набула нечуваних розмірів. Глибинна недовіра до Росії, яка й так завжди була в західній підсвідомості, завдяки «дипломатії» Путіна повернулася туди міцно і надовго. Росія сама стала найгострішою проблемою для стабільного світопорядку, про який так піклувався Путін у щорічному посланні.

Цілковитим блюзнірством виглядають слова Путіна про те, що він згоден з тим, що одна і та ж особа не повинна займати посаду президента Російської Федерації більше двох термінів поспіль. Нещодавно Путін підписав закон, який обнуляє його президентські терміни в зв'язку зі зміною Конституції РФ. Тепер він може залишатися при владі до 2036 року.

Зміни Конституції РФ, про необхідність та доцільність яких так яскраво говорив у своєму посланні Путін, перетворилися на феєричне «голосування на пеньках» з результатом, що перевищив 100% у деяких регіонах Росії. Фарс, за яким спостерігали мільйони людей по всьому світу, в черговий раз довів, що «демократія» та «воля народу» - це не про Росію. Зміни до Конституції, стосовно яких Венеціанська комісія висловила несхвалення прописаному в них пріоритету російського основного закону над міжнародними договорами і рішеннями, ще більше віддалило Росію від Європи та всього цивілізованого світу.