Більшість питань і відповідей наведені мовою оригіналу

21:53 17 грудня Киев, Украина

«Нет ничего более ценного, чем прямое общение с гражданами нашей страны, чем услышать их мнение о том, как и чем мы живем. И что нам нужно сделать, чтобы жить лучше» - з таких слів почав свою традиційну щорічну пресконференцію Володимир Путін. Та чи так вже цінує пряме та відверте спілкування зі своїми громадянами Володар Кремля? Чи готовий він відверто відповідати на запитання та відверто відповісти за свої вчинки?

Зважаючи на стрімке падіння рейтингу Путіна як на міжнародній арені, так і серед громадян Росії, пресконференція мала на меті будь-яким чином закріпити хитку позицію керманича. Тому, безумовно, найбільш гострі та болючі питання залишились або зовсім «за кадром», або отримали нічого не значущу відповідь. А росіянам є про що питати людину, при власноручному правлінні якої Росія перетворилась на справжнє Світове Зло не тільки для навколишніх країн, а й для власних мешканців. Що ж турбує пересічних громадян, та на які болючі питання вони не отримали відповіді від Путіна?

В першу чергу, гострі питання стосувалися соціально-економічної кризи. Люди намагалися зрозуміти «чому так?» та «як вижити?». Вони вкрай стурбовані поширенням ковіду та неспроможністю влади не тільки на гарантовану Конституцією допомогу, а навіть на об’єктивну оцінку ситуації.

«Как сочетаются в нашей стране «противоковидные меры» и права человека?», «Чем Вы объясните манипуляции со статистикой по ковиду? Особенно по смертности? Почему в регионах такие шокирующие цифры, а на официальном уровне – все хорошо», «Мы отправляем в Нагорный Карабах 54 вагона с гуманитарной помощью, а в наших регионах шприц и кислородная маска – на вес золота».

«Как пройти все «круги ада» в лечении ковида в российском регионе?»

Громадяни Росії не розуміють величезного розриву між офіційними обіцянками і меседжами та реальним станом справ. Інформаційна провладна брехня за останній рік вже стала «поперек горла» навіть тим, хто ще нещодавно щиро підтримував Путіна та його емісарів. Як жити далі?

«Как сочетается обнищание населения в пандемию и грядущее повышение тарифов на коммунальные услуги?» Чи є у Путіна відповідь на це кричуще питання? Ні!

Росіяни вкрай незадоволені тим, що Кремль надає підтримку «картопляному диктатору» Лукашенку. «Как может Россия дружить с диктатором Лукашенко, уничтожающим собственный народ? И это в 21 веке!», «Почему Россия не может обуздать Лукашенко? Ведь его политика - это угроза и имиджу России, в том числе». Прості люди розуміють, що підтримка Кремлем антинародних дій Лукашенка гарантує їм, росіянам, у разі виникнення схожої ситуації у Росії, аналогічну злочинну реакцію власної влади. Тому зрозумілі питання, що стосуються «справи Навального»: «СМИ заявили о второй попытке отравления Алексея Навального спецбригадой ФСБ. Как Вы прокомментируете это резонансное расследование?» Без відповіді…

Не байдужі прості мешканці і до стосунків між Україною та Росією. Але що може відповісти людина, винна у смертях та горі людей на окупованих територіях на питання: «Какими Вы видите отношения России и Украины в новом году?», «Зачем понадобились недавние бутафорские санкции против руководства Украины?» Навіть суто економічні, але вкрай недолугі дії Кремля, на прикладі продажу «Масандри», викликали безліч питань: «Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с продажей «Массандры». Что это? Месть Украине? Или обычное российское головотяпство – продать неизвестно кому знаменитый винзавод и обречь его на уничтожение».

Незадоволені росіяни і неадекватними імперськими амбіціями Кремля. Сприйняття Західними країнами Росії, як Осередку Світового Зла іде в розріз із прагненнями до миру та спокою переважної більшості адекватних громадян Росії. «Чего Вы ждете от решения суда в Гааге по делу сбитого малазийского Боинга?», «Испытания «Владимира Мономаха» назвали прологом к концу цивилизации. Почему Россия постоянно видится в фокусе угроз?». Людей бентежать напружені відношення між Росією та країнами – світовими лідерами: «Почему Вы так долго не поздравляли Байдена с победой на президентских выборах?»

Громадяни не обійшли своїми запитаннями і критичну ситуацію у окупованому Криму. «Существует ли конкретный экономически и технически обоснованный план снабжения Крыма пресной водой? Или это не экономика, а предмет политического торга?»

Безліч різноманітних запитань, які так і залишилися без відповідей, поєднуються в одну головну думку – прості росіяни у розпачі. Вони вже не сприймають путінську владу, як спроможну! Спроможну на будь-які конструктивні дії заради спокійного та впевненого розвитку Росії як країни–члена світового демократичного суспільства.

Путін та Ко несуть загрозу майбутньому країни та світу в цілому. Тому, слова Путіна: «я для себя не принял решение – пойду я на выборы в 2024 году, не пойду... посмотрю», мають шанс отримати статус головної, далеко не дитячої страшилки, для переважної більшості громадян Росії.

P.S. Розуміючи необхідність донести до Путіна ті питання, які насправді хвилюють адекватних громадян Росії, України та всього світу, представники ГО «АРДІС» сьогодні провели у Києві, біля Посольства РФ в Україні, акцію «Задай вопрос тирану». Частина запитань, які виникли у громадян до Путіна за результатами флешмобу «#ЗАДАЙВОПРОСТИРАНУ», була передана в адміністрацію президента країни-агресора. Більш того, безпосередньо під час акції кожен охочий в онлайн-режимі мав можливість поставити запитання з подальшою їхньою трансляцією на будівлі Посольства РФ в Києві. На жаль, Путін поки що не відповів на поставлені запитання. Але хай то буде на його совісті!