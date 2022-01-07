Хворі мітохондрії

12:57 28 квітень Київ, Україна

Псевдофанатики Росії об’єднуються для захисту псевдоскрепів. Схоже, що власними силами Кремль вже не може стримувати запит на демократичні свободи в країні, тому зайнявся створенням «громадських» структур, які будуть йому допомагати.

Одна з перших російських організацій, яка проголосила метою свого існування «захист Росії від міфічного зовнішнього ворога», була «Гвардія Захара Прілепіна». «Тітушки», які об’єдналися в цей, так званий, підрозділ у листопаді 2020 року, оголосили своєю метою «збереження політичної, територіальної та культурної цілісності Росії». Але протестні заходи, які пройшли по Росії цього року, дали зрозуміти Кремлю, що таких фанатиків-русофілів повинно бути набагато більше.

21 квітня в будинку Спілки письменників Росії зібралися представники чотирьох організацій - «Консерватор», «Русь Триєдина», Союз Православних хоругвоносців» і «Асоціація православних експертів». Приводом для зустрічі стало створення громадського руху під назвою «Священна Дружина». Як відзначили в русі, головна його мета - «захищати російську державу від «майдану», зберігаючи цілісність Росії, її незалежність і свободу від західної гегемонії».

Під час проведення заходу, «високо духовні громадяни своєю повною християнською любов'ю» прокляли лібералів, звинувативши їх у спробі замаху на Олександра Лукашенка, в намірах «відібрати у Росії Крим» і захопити підконтрольну терористичним організаціям «Л/ДНР» територію. Після чого православні фанатики пообіцяли «зламати хребет» Навальному і Ходорковському, а всім незгодним з їхньою політикою запропонували бігти в Україну.

Риторика цих «воїнів світла» дуже проста. Росія – третій Рим, Сполучені Штати Антихриста, Байден та Гейтс – люди з Пекла. Звичайні теми для звичайних психічних хворих на стаціонарному лікуванні. На їхню думку, саме опозиціонер Олексій Навальний і Михайло Ходорковський допомагають Всесвітньому економічному форуму реалізувати план зі знищення церкви, традиційних інститутів суспільства, національних держав тощо. Нічого нового, нічого цікавого. Підручник з психічних захворювань.

У новоствореному русі також повідомили, що за підсумками зустрічі «всі патріоти нарешті зрозуміли, що треба підтримувати президента і йти в ногу з владою проти ліберальних загарбників».

Склад новоутвореної «дружини» теж доволі цікавий.

Михайло Очкин, який кілька років тому, разом зі своєю дружиною Валентиною Бобровою, теж членом новоствореної «Священної Дружини», створили «Націонал-Консервативний Рух». Відмінною рисою членів цього руху є чорні сорочки з нарукавними пов'язками, на яких в білому колі зображено хрест з черепом і кістками. За виглядом вони нагадують італійських чорносорочечників. Очкин і Боброва також є творцями проєктів «підорасам.нет», в якому прямо пропагують ненависть до геїв.

Лідер руху «Русь Триєдина» Сергій Моїсеєв відомий своєю участю у створенні в Україні проросійських організацій для протистояння Майдану. У 2014 році він був серед тих, хто проголошував так звану Харківську народну республіку (яка, втім, протрималася всього один день). Максим Марков - активіст Корпорації православної дії, який брав участь в розгоні «гей-параду» в 2014 році.

Кирило Фролов, який у 2015 році разом з соратниками і байкерами з «Нічних вовків» виступав за встановлення пам'ятника князю Володимиру на Воробйових горах, заявив, що «Священна Дружина» - це така народна спецслужба» і підкреслив, що така структура необхідна, щоб «зруйнувати осине гніздо революції».