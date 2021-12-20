Болгарія. Ну, майже як вдома...

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22 березня Міністерство закордонних справ Болгарії оголосило двох співробітників російського посольства в Софії персонами нон грата в зв'язку зі «шпигунським» скандалом. Дипломати повинні будуть протягом 72 годин покинути країну. Як заявили в прокуратурі Болгарії, росіяни займалися в країні розвідувальною діяльністю. Відомство повідомило на своєму сайті, що заступнику глави посольства Росії була вручена офіційна нота про прийняте рішення. Як випливає з повідомлення, Міністерство закордонних справ Болгарії отримало лист з прокуратури республіки, в якому говорилося, що два дипломати здійснювали діяльність, несумісну з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини.

Раніше, 19 березня, в Софії затримали кілька людей, запідозрених у шпигунстві на користь Росії. Влада країни повідомила про розкриття агентурної мережі, яка працювала в інтересах РФ. У неї входили колишні і чинні співробітники військової розвідки і Міноборони.

В ході спецоперації було затримано двох болгарських військових, яких підозрюють в передачі секретних відомостей іноземній державі, а всього по справі проходять шість підозрюваних. Як раніше повідомляли місцеві ЗМІ, громадян РФ серед них немає. Як повідомив на пресконференції представник прокуратури, двоє затриманих - офіцери болгарської армії, один - колишній співробітник контррозвідки. Як заявляють в прокуратурі Болгарії, всі підозрювані належали до національної безпеки і передавали засекречені дані іншій державі.

Окружний військовий суд помістив п'ятьох затриманих під варту, ще один підозрюваний відпущений під заставу. За повідомленнями ЗМІ, зараз під вартою залишаються колишній начальник військової розвідки Болгарії Іван Ілієв, якого умовно називають «резидент», глава секретної служби в парламенті Любомир Медаров, заступник начальника управління з питань бюджету Міноборони полковник Петро Петров, а також двоє співробітників військової розвідки.

У МЗС Болгарії заявили про зв'язки затриманих із посольством Росії. На наступний день після брифінгу прем'єр-міністр Бойко Борисов заявив, що владі Болгарії доведеться оголосити російських дипломатів персонами нон грата.

За останні 18 місяців Болгарія вислала шість російських дипломатів, в тому числі військового аташе. Співробітників дипмісії запідозрили в шпигунстві, в зборі даних про кількість і дислокацію військовослужбовців США під час навчань в Болгарії, в отриманні інформації про вибори в Болгарії, відомостей про енергетику країни, а також плани щодо модернізації болгарської армії.

Чому саме тиха та спокійна Болгарія так ніби «намазана медом» російським шпигунам? Здавалося б - що там в Болгарії шпигувати?

Хоча якщо розібратися, то є чого. Через Болгарію проходить транзитна ділянка Турецького потоку з Туреччини і далі - в Сербію. Болгарія вже один раз стала причиною закриття одного з варіантів обходу України з півдня - Південного потоку. Проєкт був закритий у грудні 2014 року і практично відразу було розпочато другий - Турецький потік. Зі своїми складнощами і проблемами, які в кінцевому результаті привели до війни в Сирії: формально між Росією і «міжнародними терористами», фактично - між Росією (Газпромом) і Туреччиною за конфігурацію Турецького потоку. Турки в цій війні перемогли, змусивши партнерів порізати дві труби і зупинитися на варіанті з двох труб замість чотирьох.

Проблема Турецького потоку в тому, що без болгарської ділянки все одно не обійтися. І Болгарія дала свою згоду, правда, затягнувши контрактні терміни і побудувавши свою ділянку майже на рік пізніше запланованого.

Також, вирішивши рознести ризики спілкування з Газпромом, болгари відмовилися від половини закуповуваного ними обсягу російського газу для потреб внутрішнього ринку. При цьому Болгарія продовжує прохолодно ставитися до ідеї транзиту російського газу в Європу через свою територію, розуміючи наміри Кремля присадити на «газову голку» споживачів Старого Світу.

Тому Болгарія відіграє певну роль наріжного каменю для європейських амбіцій Кремля. І у цьому сенсі тримати руку на пульсі для російської розвідки в Болгарії - завдання архіважливе. Гарантувати безперешкодний пропуск газу і забезпечувати прибуток друзів Путіна - святий обов'язок лицарів плаща і кинджала. Тому російська розвідка створила в Болгарії свою мережу інформаторів і агентів за звичною «корумпованою» схемою. Але, враховуючи «просадку» рівня російських спецслужб останнього часу, рано чи пізно, такі агенти повинні попастися. Коли все продається і купується, болгарську агентуру могли здати і «свої», чому б і ні.

В усякому разі болгари вважають, що шпигунство було. Зі своїми громадянами болгарська прокуратура розбереться на місці, а російських «зв'язкових», якими виступають дипломати, Болгарія має намір вислати.