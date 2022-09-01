Хвороба "впевненості"

Росію спіткала "тотальна впевненість у завтрашньому дні" ... Нічого дивного в цьому немає. Адже такої кількості "гучних перемог і досягнень" не було у московитів навіть за часів такого бажаного більшістю росіян СРСР та епох правління різних вінценосних осіб.

Під керівництвом путіна, який «невпинно дбає» про кожного громадянина «великої московії», росія впевнено крокує до своєї мети, яку довічний вождь визначив таким простим і зрозумілим словом «рай». Єдине, чого він не визначив, так це місце цього раю. На Землі чи Небі. Або на 2 метри під землею… Але для росіян це не головне. Головне для них – крокувати! Однією могутньою хвилею за своїм вождем.

Даремно глузує з «великої країни» навколишній світ. Це все заздрість! Згнила бездуховна Європа і США просто заздрять могутності та величі! Адже в них, сірих, немає і не може бути ні такої потужної самодостатньої економіки, яка все більше нагадує якимсь дивом бензоколонку, що ще працює, серед випаленої мертвої пустелі! Немає «переможної» армії, яка, у яскравому жесті «доброї волі», «від щедрот», удобрює десятками тисяч своїх мертвих «героїв» землю України, намагаючись підняти родючість українських чорноземів на небувалу висоту! Немає новітніх потужних військових кораблів, які «за дві бавовни» перетворюються на підводні човни!

Ніжні, тонкошкірі європейці, які навіть власні потреби справляють у теплих туалетах! Що вони розуміють у житті? Нічого! Вони не пристосовані до життя та боротьби! Навряд чи хтось із ситих бюргерів наважиться «виправити потребу» на свіжому, такому рідному для кожного росіянина, «скріпному» повітрі при температурі -50 градусів, випивши перед чим «в одне рило» два літри «біленької»!

Чим тут пишатися, коли потрібно керувати білим «Мерседесом» на автобані на швидкості 300 км на годину! Хай би прокляті заздрісники з Європи спробували приборкати «Ладу» на швидкості 45 км на годину по дорозі від Чурачиків до Альбусь-Сюрбеєво на безмежних просторах Чебоксаро-Казанщини, де від колій залишилися лише напрямки!

Ось справжня велич великої нації! Її сила та її слава!

А ще – вона у підростаючому поколінні справжніх російських «витязів», які навіть грають не якимись там конструкторами «Лего», як нікчемні однолітки із Заходу, а справжніми мертвими голубами! Ніщо й ніколи не зрівняється з красою польоту мертвого голуба, підкинутого до гори сильними руками дітей із Твері під радісні вигуки їхніх батьків! Російські діти з дитинства прагнуть неба! Вони щасливі, бо вони – «обрані» жити у такій чудовій країні, як росія!

Ті, хто вже «нажився» в росії – прагнуть поширювати велич «скріпної» нації серед інших, поки що непросвітлених, народів, що бідують на задвірках росії. Такі «обрані» починають займатися «скріпним» місіонерством, не шкодуючи «живота свого». Вони зрікаються російського спокою та благоденства, розпродують своє, нажите чесною працею, майно і летять, як білі лебеді, сіяти зерна кремлівського добра та справедливості серед пригноблених шотландців та інших австрійців. Саме цим і тільки цим, саме добрими намірами, пояснюється той факт, що зараз на рубльовці продається понад 4000 маєтків загальною вартістю понад 2 трлн рублів! Це не втікачі від «режиму»! Це місіонери, святі люди!

Це ті, хто вже повністю зрозумів усю «велич» путінської росії. Переконалися у «перспективах» російської путінської сучасності! Ті, хто усвідомив, що завдяки «батьківській турботі» кремля на росію та росіян чекає фантастично-феєричне майбутнє. На заздрість усім іншим, «малим і нікчемним» народам та націям навколишнього світу…

Не дай Бог навіть у божевільному сні заздрити тим, хто так впевнено прямує до Пекла!