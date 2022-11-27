Завершився блекаут, що став причиною ракетного обстрілу України російським ворогом, який, мабуть, переплутав війну (навіть божевільну та загарбницьку) із простим тероризмом проти мирного населення суверенної країни.

На добу Україна залишилася без електроенергії, тобто без водопостачання та тепла у будинках. Слава Богу, плюсова температура не дозволила вистудити вдома до критичних для здоров'я відміток. Найбільше неприємностей принесло відсутність у кранах води, адже не кожна родина має можливість запастися десятками літрів питної та сотнями «технічної» рідини.

Навіть дорослим важко пристосуватися до таких умов. Особливо коли ти живеш не в приватному будинку, а на 9-му поверсі «висотки» і до найближчого бювету з водою 2 кілометри. Що вже говорити про ті сім'ї, де є малюки, які потребують регулярного харчування та санітарно-гігієнічних процедур. Або старі люди, які теж – як діти. А, не дай Боже, самотній старець!

Та навіщо це вам розповідати! Адже практично кожен українець протягом майже 30 годин сидів у темряві та холоді. Мабуть, кожен вистоював черги до магазинів, які знайшли можливість подати струм від генераторів та залишалися відкритими для покупців. Напевно, кожен бачив ажіотаж (або сам брав у ньому участь) скуповуючи по 10 хлібів і тягнучи з магазину питну воду, навантаживши себе і свою сім'ю не менше ніж причіп до легковика.

Люди різні ... Хтось тягнув хліб і воду в свою «нірку», боячись повторення блекауту і не розуміючи, що навіть скуповавши весь хліб на своєму районі не вкриєшся від погроз війни для кожного. Хтось, і таких реальна більшість, брав воду та хліб не лише для себе, а й розносив тим, хто не може за віком чи здоров'ям дійти до магазину та вистояти чергу. Українці своїх не покидають! І якщо для путінської росії цей вираз є лише агітаційною брехнею, то для нас, українців – це стан української душі.

Блекаут наробив багато лиха. Економіка, що практично зупинилася без електроенергії, порушено технологічні процеси, залізничне сполучення, лікарні, дитячі установи, банківська система. Емоційний стан населення України отримав черговий стрес, який навряд чи надасть здоров'я нації.

Але це війна... Ми всі розуміємо. Як розуміємо і те, що ворог, який вирішив відібрати в нас нашу землю і нашу волю, не зупиняється ні перед чим. Згублений розум диктатор росії, що вже завис (надто довго!) над прірвою небуття, намагається потягнути за собою в безодню якнайбільше людей. І своїх, яких у нього ніколи не було, і «чужих». Битися з потужним противником на полі бою для кремля - це отримати стовідсоткове ураження. Бо у чесному бою путінська росія – злочинна біомаса, яка лише завдяки своїй кількості ще тримається від повного знищення та безславної капітуляції.. Тому Путін використовує те єдине, що, на його думку, він залишається – намагається підірвати волю української нації до Перемоги.

Чергова спроба та чергова помилка в оцінці ситуації бункерного божевільного… Що дав блекаут українцям? Для нас це випробування стало загальноукраїнським іспитом, який дав чітке розуміння «що це?», «як це?» та «що робити?». Тепер кожен знає, скільки йому потрібно води, їжі, ковдр тощо. для того, щоб зменшити негативні наслідки від злочинних дій кремля. Ми знаємо, де бювети та кому потрібно віднести хліб та воду.

Напевно, багато хто бачив відео, на якому кияни красномовно зустрічали появу електроенергії після ліквідації наслідків ворожого терористичного акту оплесками та вигуками «путін-ху№ло»! Так відбувалося практично по всій країні – оплески працівникам ремонтних бригад та прокляття у бік московських варварів.

Путіну нізащо не зламати українців. Від спільного лиха українська НАЦІЯ стає лише сильнішою! Ми переконалися у своїй здатності пережити лихо і не втратити свободу, сили та наснагу на боротьбу з ворогом.

У НАШУ ОБОВ'ЯЗКУ ПЕРЕМОГУ!!