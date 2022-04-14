Битва за Донбас

Упродовж останніх днів військові експерти прогнозують наближення вирішальної битви за Донбас. Ворог зараз стягує додаткові сили для того, щоб нанести подвійний удар на півночі та півдні Донбасу, намагаючись оточити та знищити угрупування ЗС України.
Війська України та рф, раніше задіяні на переривчастій лінії фронту у сотню кілометрів від Сум до Києва, тепер опиняться один навпроти одного на фронті у десятки кілометрів. Щільність військ та вогню зростуть. Замість зіткнень окремих бойових груп та артилерійських батарей, як передбачається, на вузькій ділянці фронту вестимуть бій з'єднання, що складаються з десятків тисяч військовослужбовців.
Від результатів можливої майбутньої битви залежить практично подальший хід війни та час остаточної перемоги України над ворогом. Російська влада робить головну (та й мабуть таки – останню) ставку на її результат. Навіть перемовини між Україною та рф практично «стали на паузу» в очікуванні вирішальної сутички.
Ворог готується… Російська армія практично повністю покинула території Київської, Чернігівської та Сумської областей. Війська відійшли на територію Росії. З Білорусі більшість російських військ також було виведено на територію Росії, звідки, після реформування та посилення того, що залишилося від «другої в світі» армії, військові частини перекидаються до нових місць дислокації на напрямках нанесення можливих ударів.
Найбільш вірогідними напрямками ворожого наступу вважається наступ з плацдарму на південному березі річки Сіверський Донець в районі міста Ізюм назустріч військам рф та ЛНР/ДНР, що атакуватимуть з напрямку від Донецька.
Українська армія успішно застосовує так звану «мобільну оборону», що спирається на протитанкові засідки та далекобійну артилерію. У такій обороні втрата однієї позиції не означає для українських військ поразки. Вони відходять на наступну позицію, при штурмі якої російські війська зазнають втрат від протитанкових засідок та вогню артилерії. Саме така оборона практично знищила ворожі сили, що наступали на Київ.
Армія рф потерпає від хронічної нестачі особового складу. Величезні втрати окупанта, які загалом вже складають близько 80 000 вбитими, пораненими та полоненими, не дають змоги створити значну чисельну перевагу. Через кілька днів/тижнів нових інтенсивних боїв з великими втратами нестача живої сили може стати критичною.
На відміну від початку російської агресії 2014–2015 років, армія рф 2022 року вже не має переваги перед українськими ЗС у засобах електронно-технічної розвідки — безпілотниках, супутниковій та дальній авіаційній розвідці. Важливою, навіть у чомусь вирішальною, виявилася допомога НАТО, що надає розвідувальні данні в он-лайн режимі захисникам України.
З'язок, обмін інформацією між підрозділами та загальна якість командування в українських бригадах значно краща, ніж у російських БТГ.
Саме якісна розвідка та перевага у швидкості виявлення цілей надає можливість українським артилеристам вчасно та ефективно зупиняти практично всі спроби російських наступів.
Незважаючи на потенційну технічну перевагу ворога у засобах ведення бойових дій, більшість військових експертів надають перевагу збройним силам України, які, завдяки мужності, вправності та незламній волі воїнів, довели усьому світові готовність захисників України дати відсіч та знищити будь-якого агресора.
Українському командуванню важливо уникнути оточення головних сил, для чого армії України потрібно не просто оборонятися, а й контратакувати як з-за меж «котла», що намічається, так і зсередини нього. Для успішного ведення боїв та якнайскорішої перемоги над ворогом Україні вкрай потрібна допомога країн-партнерів у далекобійній артилерії, ракетних комплексах ППО великого радіусу дії, авіації та танках.
Якщо Європа не хоче на своїх вулицях військових парадів під «колорадськими» стрічками та рашистською символікою, саме зараз, напередодні можливої вирішальної битви із світовим Злом, лідери демократичних країн заходу повинні продемонструвати єдність у підтримці України.
Країни, яка стоїть на перешкоді розповсюдженню кремлівської зарази.
Війська України та рф, раніше задіяні на переривчастій лінії фронту у сотню кілометрів від Сум до Києва, тепер опиняться один навпроти одного на фронті у десятки кілометрів. Щільність військ та вогню зростуть. Замість зіткнень окремих бойових груп та артилерійських батарей, як передбачається, на вузькій ділянці фронту вестимуть бій з'єднання, що складаються з десятків тисяч військовослужбовців.
Від результатів можливої майбутньої битви залежить практично подальший хід війни та час остаточної перемоги України над ворогом. Російська влада робить головну (та й мабуть таки – останню) ставку на її результат. Навіть перемовини між Україною та рф практично «стали на паузу» в очікуванні вирішальної сутички.
Ворог готується… Російська армія практично повністю покинула території Київської, Чернігівської та Сумської областей. Війська відійшли на територію Росії. З Білорусі більшість російських військ також було виведено на територію Росії, звідки, після реформування та посилення того, що залишилося від «другої в світі» армії, військові частини перекидаються до нових місць дислокації на напрямках нанесення можливих ударів.
Найбільш вірогідними напрямками ворожого наступу вважається наступ з плацдарму на південному березі річки Сіверський Донець в районі міста Ізюм назустріч військам рф та ЛНР/ДНР, що атакуватимуть з напрямку від Донецька.
Українська армія успішно застосовує так звану «мобільну оборону», що спирається на протитанкові засідки та далекобійну артилерію. У такій обороні втрата однієї позиції не означає для українських військ поразки. Вони відходять на наступну позицію, при штурмі якої російські війська зазнають втрат від протитанкових засідок та вогню артилерії. Саме така оборона практично знищила ворожі сили, що наступали на Київ.
Армія рф потерпає від хронічної нестачі особового складу. Величезні втрати окупанта, які загалом вже складають близько 80 000 вбитими, пораненими та полоненими, не дають змоги створити значну чисельну перевагу. Через кілька днів/тижнів нових інтенсивних боїв з великими втратами нестача живої сили може стати критичною.
На відміну від початку російської агресії 2014–2015 років, армія рф 2022 року вже не має переваги перед українськими ЗС у засобах електронно-технічної розвідки — безпілотниках, супутниковій та дальній авіаційній розвідці. Важливою, навіть у чомусь вирішальною, виявилася допомога НАТО, що надає розвідувальні данні в он-лайн режимі захисникам України.
З'язок, обмін інформацією між підрозділами та загальна якість командування в українських бригадах значно краща, ніж у російських БТГ.
Саме якісна розвідка та перевага у швидкості виявлення цілей надає можливість українським артилеристам вчасно та ефективно зупиняти практично всі спроби російських наступів.
Незважаючи на потенційну технічну перевагу ворога у засобах ведення бойових дій, більшість військових експертів надають перевагу збройним силам України, які, завдяки мужності, вправності та незламній волі воїнів, довели усьому світові готовність захисників України дати відсіч та знищити будь-якого агресора.
Українському командуванню важливо уникнути оточення головних сил, для чого армії України потрібно не просто оборонятися, а й контратакувати як з-за меж «котла», що намічається, так і зсередини нього. Для успішного ведення боїв та якнайскорішої перемоги над ворогом Україні вкрай потрібна допомога країн-партнерів у далекобійній артилерії, ракетних комплексах ППО великого радіусу дії, авіації та танках.
Якщо Європа не хоче на своїх вулицях військових парадів під «колорадськими» стрічками та рашистською символікою, саме зараз, напередодні можливої вирішальної битви із світовим Злом, лідери демократичних країн заходу повинні продемонструвати єдність у підтримці України.
Країни, яка стоїть на перешкоді розповсюдженню кремлівської зарази.
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