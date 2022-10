Безнадега.ru

«Переможна хвиля» часткової мобілізації прокотилася Росією, як ураган «Іан» Флоридою. Різниця полягає в тому, що Америка відбудується. На Західному узбережжі не залишиться навіть натяку на катастрофу. Американці вшанують пам'ять загиблих і повернуться до свого звичного життя.

Наслідки для Росії навіть «часткової» мобілізації набагато страшніші за будь-яке природне лихо. А що буде, якщо по Росії завдасть удару нова, вже «тотальна» хвиля? А вона буде обов'язково, тому що 300 тисяч приречених на смерть невдах, які не змогли/не встигли/не захотіли (були й такі), ніяк не матимуть змоги допомогти кремлю виправити провальну ситуацію на фронті. І мільйон не врятує, а лише прискорить руйнацію диктаторської системи влади бункерного павука.

Більш-менш фізично кондиційних занурили у потяги та автобуси та відправили на смерть. Більш менш інтелектуально кондиційні втекли з країни, або забарикадувалися в житлах у спробі «злитися з пейзажем». Начебто для країни з населенням у 140 мільйонів 200-300 тисяч туди, 200-300 тисяч сюди – не так критично. Але з урахуванням того, що на ці 140 мільйонів відсоток «кондиційних» і так критично малий, втрата навіть такої кількості хоч на щось здатних чоловіків може призвести до поглиблення катастрофічних тенденцій російського суспільства як у демографії, так і в економіці та інших сферах суспільної життя.

Міжнародні економічні санкції направили економіку агресора у прірву. А втрата 200-300 тисяч інтелектуалів, яким вистачило розуму (а це вже не якесь досягнення для пересічного громадянина Росії) втекти від путінської «могилізації» лише за останні десять днів, це ще один цвях у труну майбутнього розвитку країни. Раніше, після початку санкцій, кремль «годував» росіян байками про «імпортозаміщення» та «власний науково-технічний ресурс». Зараз цей ресурс, його молоде майбутнє, тікає з країни без жодних шансів на повернення. «Білі берізки» замість себе у військкомат не відправиш. Тому «згнила Європа» та степи Казахстану приваблюють набагато більше, ніж перспектива повернутися додому у вигляді білого авто. І це у кращому випадку.

Ресурс у путина сьогодні зараз виглядає, на жаль, практично безмежним. Незважаючи на всі страхи за власне майбутнє, ще 44 відсотки росіян вважають, що спецоперацію треба продовжувати до кінця. Це дуже і дуже багато. І цей відсоток зменшується не критично для кремлівської влади. Учорашній "бал сатани" в кремлі та на червоній площі говорить про те, що хвороба путінізму, як іржа, роз'їла росію до самого фундаменту, знищивши навіть базові християнські цінності та мораль.

У 2002 році Ivanushki International піснею «Безнадега точка ру», її назвою, визначили майбутнє своєї країни. Через 20 років саме «безнадійність» стала лейтмотивом життя на росії для більшості громадян. "Тере is no way out". Виходу немає. Усі шляхи ведуть до прірви. Вчорашній виступ «довічного керманича» ще раз підтвердив остаточну втрату путіним будь-яких кордонів чи «червоних ліній». Неможливо уявити стан тих, хто опинився в заручниках кремлівського режиму, маючи певні моральні принципи, але не в силах волі ці принципи відстоювати.

Звісно – самі винні… Але що їм робити? 27-річний краснодарець Іван Петунін, відомий як реп-музикант Walkie, скоїв самогубство через оголошення мобілізації. У своєму останньому зверненні він зазначив, що не хотів обирати між убивствами на війні чи в'язницею. Хоч би скільки кричали росіяни, що Петунін мав певні проблеми з психікою і навіть лікувався від психічного захворювання, у своєму останньому листі Іван дуже чітко вказав на причини свого рішення. Бо іншого виходу особисто він собі не зміг знайти. І скільки ще таких «Іванів» «вийде у вікно» від усвідомлення путінської «безнадії»?

44 відсотки – це, безумовно, дуже багато. А ще є інші 56, які або вже зрозуміли всю приреченість путінського «сріпного» шляху, або вагаються. І «м'яч» у цій «грі», яку почав шалений кремлівський старець, перебуває зараз саме на їхній половині поля. Пора діяти.

Зараз навіть самогубство Івана виглядає більш мужнім вчинком, ніж поведінка тих 56 відсотків росіян, яким путінський кремль поки що не зміг повністю замінити мізки бавовною.