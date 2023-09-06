Без варіантів

За даними нинішнього опитування соціологічного фонду "Громадська думка", 72 відсотки росіян назвали себе віруючими людьми, 62 відсотки - православними. 65 відсотків росіян заявили, що довіряють російській православній церкві...

За Станіславським, тут мав би бути голос Всевишнього із зали - "не вірю!", але Бог давно залишив путінську росію напризволяще, зрозумівши невиправну помилку створення на болотах псевдонації псевдолюдей.

Про яку Віру чи справжню релігію може йтися серед стада занедбаної худоби, яка тупими рабськими очима спостерігає, як попи Рабсько Путінського Централу "вписують" святе обличчя між буквами "Z" і "V" на надувному (!) "храмі", представленому на Міжнародному військово-технічному форумі "Армія-2023", який проходить 14-20 серпня у підмосковній Кубинці. Сатанинський "ZOV" із обличчям Христовим? Безумство!

Враховуючи те, що за даними того ж опитування, 41 відсоток росіян цілком згодні з пропозиціями РПЦ щодо "мирського життя" росії, безумство стало базовою ознакою російського суспільства. За півтора року повномасштабної військової агресії 12 відсотків росіян покращили своє ставлення до російської псевдоцеркви. Кров і страждання українців, на які щедро благословляє російське сатанинство в рясах своїх вірян, припали до смаку злочинній худобі?

Яскравим прикладом національного збочення та змученої психіки на російському форумі "Армія-2023" стали "композиційні знахідки" кремлівських агітаційних загонів. Чого вартий український БТР на зруйнованому дитячому майданчику! Яка краса! Який показник "звіриної натури" українців! Роздавлені іграшки, криві гойдалки. Бракує тільки "хлопчика в трусиках". Хоча психологічний важіль на свідомість мас задіяний і наявність "хлопчика" , як і його відсутність, не мають ніякого значення. Черепна порожнина "пересічних" вже повністю заповнена пропагандою і сприймає лише божевільний "ZOV" до самознищення.

Війна не закінчиться завтра і навіть післязавтра. На жаль... Ну, немає жодних об'єктивних передумов того, що росія "прозріє і відступиться з повинною". Якби населення "імперії" складалося з повноцінних людей, тоді - так. Був би шанс на те, що розум переможе, зрештою. Але розуму у росіян немає. Ні "згори", ні "знизу". Порожнеча заповнена пропагандистською та сатанинською бавовною. У "воїнів сатани" немає мети, є лише шлях. І цей шлях веде росіян у прірву. То хай вони скоріше в неї впадуть! Самі! Не тягнучи за собою нікого іншого! Можливо, саме безодня є тим "російським раєм", до якого росіян так закликає божевільний, що зайняв у душах цілої нації місце Господа...