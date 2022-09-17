Без назви, бо слів не вистачає.

5 вересня президент Володимир Путін підписав указ про затвердження "Концепції гуманітарної політики російської федерації за кордоном", яка визначає цілі, методи та основні напрямки такої діяльності. За цією концепцією планета поділена на світи «традиційних цінностей» та глобальних ліберальних «псевдоцінностей», між якими точиться непримиренна боротьба. І Росія позиціонує себе роль лідера світу традиційних цінностей, оскільки й начебто побудована ними.

Огляд новин оркостану дуже яскраво говорить про те, на яких таких цінностях збудовано російське суспільство та державу загалом.. Не дай Боже нікому жити в такій країні!

Прикладів безліч.

Путін постійно звертається у своїх виступах до пам'яті російської так званої нації та її історичної спадщини як до складової традиційних цінностей. «Хто не пам'ятає своєї історії – немає майбутнього». Стовідсотково справедлива теза. Але пам'ятати та шанувати пам'ять можна по-різному. Кремлівська влада, яка постійно говорить про це, насправді нічого, крім спотворення цієї пам'яті на користь режиму, не робить. А те, що робить – виглядає посміховиськом. Як, наприклад, подарунок від Тобольської влади на ювілей 85-річної блокадниці у вигляді 300 рублів. Як мовиться, жінка мала б отримати "цілих" 500 рублів, але 200 у неї вирахували як "податок на подарунок".

За 872 «блокадні» дні трагедії ленінграда пенсіонерка отримала еквівалент 6 пляшок питної води, або пакета чорного чаю, або аерозолі від комарів (і ще трохи залишиться грошей!). І це все в найдешевшій, але такій рідній кожному росіянину «П'ятірці». «Не забудемо подвиги ветеранів!» Цю «подяку» пенсіонерка справді запам'ятає надовго. До самого кінця…

Якщо " мораль " на думку путіна входить до переліку традиційних цінностей, то з нею, "мораллю", на росії зовсім "швах". 205 днів агресії проти України запевнили не лише українців, а й усе світове суспільство у повній відсутності такого поняття у кремлівських злочинців, які вбивають, грабують та ґвалтують мирне населення України. Зірвані з убитих християнські хрестики, жіночі, дитячі, що випадають із кишень знищених орків, дуже добре говорять про «моральність» росії.

Пріоритет духовного над матеріальним, гуманізм, милосердя та справедливість відсутні не лише стосовно «ворожої» української нації. У першу чергу путінський режим остаточно звів нанівець ці поняття по відношенню до власного народу, докорінно знищивши в Росії навіть будь-який натяк на свободу особистості та справедливість.

«Лідер» світу традиційних цінностей повністю поринув у безпробудне «російське» пияцтво, домашнє насильство та криміналізацію практично всіх верств населення від «голови» до «низів». Це реальні, а не нафантазовані пропагандою «скріпи» російського суспільства. І життя за такими «традиційними цінностями» вже призвело до таких результатів, яких, якщо перефразувати слова пухнастого «Альфа», «не повинно бути навіть уявою».

Бо страшно (дико, болісно, бридко і т.д.) навіть уявити, що розміщена на сайті Газета.Ru новина про пригоду, яка сталася нещодавно в «традиційному» підмосков'ї в одному з парків, це не вигадка психічно хворого збоченця, а реальність сучасної Росії, "лідера світу традиційних цінностей".

Не має наміру перекладати її українською мовою, щоб не забруднити нашу «співочу» дикістю цього випадку. Тому далі – мовою оригіналу:

«Чоловік, який заснув у підмосковному парку, став жертвою зґвалтування і втратив телефон»

У Підмосков'ї 29-річний чоловік поскаржився в поліцію на пограбування, а коли поліцейські оглянули камери, то з'ясували, що поки він спав на вулиці, його встигли ще й зґвалтувати.. При цьому сам потерпілий про зґвалтування навіть не здогадувався.

Напередодні він перебрав з алкоголем і заснув у парку на лаві. Повз проходив ще один п'яний, який викрав біля сплячого телефону, обручку та православний хрестик, а потім пішов купити собі пиво. Пиво йому не продали, тоді злодій знову повернувся до парку і поглумився над потерпілим.

Цього йому виявилося замало, але другий захід не вдався, в результаті він тільки поцілував жертву в губи і пішов. Прокинувшись і не знайшовши телефону з хрестиком, чоловік звернувся до поліції, де й з'ясували всі обставини справи.. Винуватця затримали, він усе підтвердив».

Саме за такі цінності росія вестиме непримиренну боротьбу?!!