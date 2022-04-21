Безкоштовна юридична допомога для переселенців від ГО «АРДІС»

15:20 24 листопада Київ, Україна

На сьогодні Україна та український народ зіткнулись з невідомою для них раніше проблемою – вимушеного залишення особами місць свого постійного проживання та вимушеного переселення в інші регіони держави. Питання забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб так гостро, як ніколи раніше, постало перед вітчизняним законодавцем та правниками.

Не залишаються байдужими до найбільш нагальних проблем держави України і суспільства представники ГО «Агенція розвитку демократії та інформаційних свобод». Адвокат Романюк Юрій, який сам є вимушеним переселенцем, активно допомагає зазначеним категоріям осіб відстоювати свої права.

Частіше за все, практична допомога стосується наступних питань: підтвердження факту народження особи на непідконтрольній території, порядку отримання ВПО соціальної допомоги у органах соцзахисту, питання оформлення паспорта громадянина України для осіб, яким виповнилося 14 років, що проживають на тимчасово окупованій території та деяких інших. Лише за останній тиждень така допомога була надана 4 особам.

Фахівці ГО «Агенція розвитку демократії та інформаційних свобод» розпочали системну роботу з юридичної підтримки осіб, які постраждали внаслідок агресії РФ, з серпня місяця цього року. Практично щотижнево збільшується кількість людей, які, завдяки такій безкоштовній консультативній юридичній допомозі, мають шанс не залишитись на одинці із своїми проблемами та знайти вірні рішення виходу із складних життєвих ситуацій.

Керівник ГО «АРДІС»

Юрій Федоренко