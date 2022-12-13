Скажений собака на сіні

Сьогодні з'явилася інформація про те, що путін розпорядився побудувати новий «урядовий квартал» та місто на Арабатській Стрілці, піщаній косі-півострові у західній частині Азовського моря, на тимчасово окупованих територіях Криму та Херсонської області.

І річ навіть не в тому, що дід, що шелестить, намагається поділити «шкуру ведмедя», який ще не тільки не «вбитий», а вже практично «доїдає свого мисливця». Мова про інше…

Складається враження, що сучасний путінський кремль повністю «забив» на власну країну з «народом-терпилою» і не хоче мати нічого спільного навіть із територією під назвою «росія». 17 мільйонів квадратних кілометрів, з яких більш-менш упорядковано максимум до 10 відсотків, наче вражені смертоносною мерзенною «паршею», від якої слід триматися подалі.

"Урядовий квартал" на Арабатській косі… Для якого "уряду"? Для того, щоб здалеку керувати рабами на московських болотах, сидячи в новому комфортному бункері на Генічеській Гірці?

По-перше, навіть якщо «російська земля» вражена якоюсь невідомою заразою, то «зараза до зарази не чіпається»! Тому кремлівським «небожителям» та «бункерним кротам» нема чого хвилюватися! По-друге, паразити-глисти, які за своєю суттю путін і його оточення, можуть існувати тільки в бруді та гною. Свіже повітря для них смертельне!

Цікаво, з яким натхненням та щасливою усмішкою про такі примарні плани путіна «доповідав» псевдо-голова Херсонської області Сальдо. Він із захопленням говорив про те, що це робиться «для людей, для молоді Херсонщини, яка отримає у «новому місті» робочі місця та зони відпочинку найвищого ґатунку». Навіть коментувати такі заяви якось незручно.

Росія перетворюється на пустелю з одиничними осередками «цивілізації по-путінськи». Гасло «росія для росіян» вже давно стало посміховиськом. Щоправда, чомусь уже ніхто з росіян не сміється, намагаючись засвітло дістатися власного кута та уникнути зустрічей із новими «титульними націями». Діти кадирова почуваються на вулицях більшості російських міст володарями, які вже підкорили собі корінне населення і чітко вказали росіянам на їхнє місце в харчовій піраміді російського суспільства. Чи не від цієї внутрішньої неконтрольованої кремлем загрози намагаються втекти номінальні поки що власники кремля?

Практично втративши власну країну, проста «темна» росія досі сліпо вірить людині (?), яка привела до повного краху будь-якої надії та мрії росіян. «Німі на панщину йдуть і дітей своїх ведуть». Німа, сліпа, глуха і не осудна біомаса, замість того, щоб зрештою спробувати навести лад на своєму дворі, вичистити «гівно» і нарешті провести в обшарпану будівлю воду та газ, намагається привласнити чужі квітучі території, під «скріпні» гасла кремлівських. божевільних? Для того, щоб перетворити на таке саме «гівно», як і власну країну?

Знаєте, є такий тип людей, що ніколи не пере свої шкарпетки, доношуючи їх до гнилих дір, а потім, навіть не маючи ніг, намагається вкрасти нові в магазині, мотивуючи необхідністю «підтримувати власну гігієну». Саме такі «господарі» знайшли собі притулок у сучасному кремлі та «керують» такими самими моральними жебраками, які так і не змогли вийти з часів темного середньовіччя.

Орки! Що з них взяти…