Така близька, і така далека білорусь... Близька межами, історією, друзями та родичами, щирістю та працьовитістю, подорожами, спогадами. Спогадами… Сучасну білорусь відокремив від України «самозваний цар» лукашенко і потім повністю відірвав путін, спрямувавши свої війська на українські землі з території білорусі.

Важко переоцінити важливість білоруського питання для України. Путін намагається залучити білорусь у відкриту війну проти нас, українців. Поки що йому це не вдається. Лукашенко розуміє, що вступ країни у війну на боці агресора, який уже й так використовує територію білорусі як свій військовий плацдарм, стане останнім днем його правління. Але чи вистачить йому розуму залишити свої війська в містах постійної дислокації?

Яка вона зараз, білорусь? Чи є шанс у білорусів уникнути долі колонії імперської росії? Яке майбутнє прагнуть здобути самі білоруси? Що зараз може об'єднати Україну та білорусь і що заважає? Відповіді на ці питання намагалися знайти учасники круглого столу «Білоруська Платформа: публічна розмова про майбутнє», що відбувся 8 лютого у Києві. Громадські активісти, політичні діячі, історики та політологи висловили своє бачення ситуації та обговорили можливе майбутнє українсько-білоруських відносин.

Гострота і відвертість розмови лише наголосила на важливості обговорюваних питань. На жаль, слід визнати, що за останні роки відносини між Україною та білоруссю практично залишилися поза увагою української влади. Кремль став центром тяжіння для білоруської влади, яка розміняла незалежність своєї країни на борги «великому братові» та преференції, що пішли на користь самопроголошеного картопляного диктатора.

У ході дискусії білоруський активіст Олексій Францкевич наголосив на тому, що білорусь – не агресор, а перша жертва росії. Він зазначив, що з лютого 2022 року білорусь де-факто окупували іноземні війська, а білорусам обмежили пересування. У країні панує тотальний контроль та переслідування. Активіст зазначив, що сучасна білорусь нагадує "Гулаг".

Більшість населення білорусі проти російської агресії. Багато білорусів зараз захищають Україну від нападника, обстоюючи не лише інтереси України, а й право самої білорусі на свободу від кремлівського окупанта. Але, на думку самих білорусів, внутрішній опір режиму, який віддав країну в жертву імперським амбіціям путіна, поки що практично неможливий, тому що країна реально перебуває у ворожій окупації.

На думку Францкевича, є два шляхи, щоб білорусь перестала бути домініоном російської імперії. Перший – об'єднати зусилля та допомогти Україні побороти спільного ворога – російську імперію. Другий – організувати опір усередині білорусі та звільнити країну від російських окупантів та режиму лукашенка.

Гірко визнавати, але українська влада приділяє дуже мало уваги взаємодії з антипутінською білоруссю. Певною мірою це зрозуміло, адже Україна перебуває у стані війни з путінською росією та захищає свою свободу від окупанта. Але й білорусь-лукашенко несе загрозу національним інтересам нашої країни. Тому розуміння та вирішення «білоруського питання» вкрай важливе для Перемоги над загарбником. Щоб об'єднувати зусилля проти спільного ворога, треба розуміти з ким таке об'єднання взагалі можливо. Нині білорусь не має такого координаційного центру, який би об'єднав усіх тих, хто не бажає білорусі проросійського майбутнього і не згоден із самозахопленням влади в білорусі диктатором лукашенком, а бачить розвиток країни шляхом демократії та свободи. Наявні опозиційні центри практично не мають узгодженої спільної позиції та реальних планів.

На думку присутніх експертів, Україні та опозиційній білорусі вкрай необхідна стратегія подальшого співіснування двох країн. Як підкреслив представник штабу Полку імені Кастуся Калиновського Андрій Шеучик, «Поки ми воюємо, поки ми вчимося, поки ми маємо певні надії, але в нас немає жодної стратегії, немає ні рядка, ні слова про те, що робитиме Україна з білоруссю. Цього нема. У нас має бути план. І якщо цього плану нема, про що можна говорити? Тобто ми не можемо ні коригувати, ні висловлювати свою думку щодо цього, тому що цього предмета немає».

Учасники круглого столу погодилися з необхідністю поєднання зусиль з метою розробки стратегії взаємин між Україною та вільною білоруссю, яка допоможе знищити спільного ворога та стане основою для добросусідських взаємин між двома країнами після Перемоги. «Білоруська платформа» має стати місцем концентрації зусиль влади, експертів та громадянського суспільства, яке чітко сформує бачення майбутнього України та білорусі.