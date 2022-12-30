Білорусь: сьогодення та перспективи

Вчора зранку мордор знову атакував ракетами та шахедами українські міста. Завдяки нашій ППО, бійці якої знищили 54 із 69 ракет, вийшло це у нього досить невдало і путін не потішився результатам обстрілів. Або потішився... Напевно ж йому «надули у вуха» про «100500 знищених українських електростанцій, військові склади та сотні тисяч бандерівців, які відсьогодні вже не знущатимуться зі свинособак кремля на свій перекручений український розсуд». Як відомо – дурень думкою багатіє. Але зараз не про те…

Sputnik білорусь у своєму Telegram-каналі заверещала: "На території білорусії впала українська ракета комплексу С-300". Сьогодні у проміжку з 10.00 до 11.00 з території України зафіксовано падіння української ракети комплексу С-300 на територію білорусі. Про випадок негайно було поінформовано главу держави», — йдеться у повідомленні. "... за дорученням олександра лукашенка група фахівців з-поміж співробітників Слідчого комітету та Міністерства оборони країни з'ясовує причини того, що сталося". «Розглядаються дві основні версії: заліт ракети на територію білорусі, аналогічний до недавнього інциденту в Польщі, коли ракета відлетіла не в той бік; ракету збито в результаті роботи систем ППО білорусі», - передає агентство.

Сльози жалю потекли з очей українців… Як же так? За що білорусам така карма? Вони такі... А які вони, ті білоруси та білорусь? Чи, можливо, це якась інша країна, схожа за назвою, а не та, з військових аеродромів якої практично щодня злітають російські літаки та ведуть обстріли нашої країни Кинджалами та іншими смертоносними подарунками? Це, мабуть, в іншій, схожій за назвою країні президентує картопляний диктатор, який так любить їздити в кремль і "ручкатися" з путіним? Це зовсім інша білорусь, не та, яку «тихою сапою» полонили без жодного опору російські війська і тепер почуваються в цій країні, як у себе вдома. Так само гидять під кущами і тероризують місцевих.

Можливо, слід нагадати комусь, що лише за неповні три місяці з початку агресії путіна проти України, з території білорусі по нашій землі було завдано понад 600 ракетних ударів. 633 – саме стільки нарахувала антивоєнна ініціатива «Білоруський Гаюн». Від них – на НАС!

На росії зчинився гучний крик. «Ну, тепер усе, ОДКБ розпочне війну проти України. Догралися, хохли! Це трактор у Польщі, тепер – білорусь». «Стовідсотковий casus belli для вступу зс білорусі у війну»…

Та щоб у вас там на радощах горло пір'ям поросло! Згнило ваше ОДКБ, як і вся московія разом узята.

По-перше, як справедливо заявив сьогодні в ефірі 24 каналу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат «Вірити режиму лукашенка, як і режиму путіна, не варто».

По-друге, «Зрештою, робота протиповітряної оборони така інтенсивна, в тому числі й сьогодні, що такі речі можливі. Виключати не можна. Ми знаємо приклади на території сусідніх держав – якісь уламки можуть потрапляти», – той самий Юрій Ігнат.

І, головне, – всі ці інциденти – наслідок російської агресії та ракетних атак росії.

І радійте, колишні наші друзі та партнери «лукашенківські» білоруси, тому факту, що Україна поки що не завдає спрямованих ударів у відповідь за обстріли української території. Ви вже напрацювали не на один наш точний обстріл! Взагалі, терпіння українців насправді не має межі щодо країни лукашенка. І ось це – єдине, що стримує поки що лють. Тому що білорусь і країна «синьопалого диктатора» – це справді різні речі. Справжні білоруси разом із українцями нині нищать орків на сході України! Справжні білоруси – це «рейкові партизани», які не дають спокою агресору на території своєї країни. Саме вони – наші друзі, брати та партнери!

А те, що зібрав навколо себе лукашенко – це такий самий гній, як і «кремлівська зграя». Навіть гірше, тому що намагається на словах відсторонитися від агресора, а насправді виконує практично кожну його забаганку всупереч совісті та розуму. Хоча де лукашенко – і де та совість! Тому матимете не лише «уламки» ракети, а й повноцінні українські «подарунки», якщо стане розуму відправити зс рб на українську землю.

На додачу до москальських «органічних добрив» для українських полів.