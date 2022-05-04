Бий своїх!

17:22 04 травня Київ, Україна





Єдина реакція на провал «блискавичної спецоперації» в Україні, на яку спроможний



В ефірі пропагандистського ток-шоу «Вечір із володимиром соловйовим» генеральний директор «Мосфільму» режисер Карен Шахназаров закликав жорстко розправлятися із противниками російського вторгнення в Україну всередині країни:

«Противники літери «Z» мають розуміти, що їх не пошкодують. Тут уже все по-серйозному: концтабори, перевиховання... Стерилізація! Тут все серйозно!»



Із самого початку злочинного вторгнення в Україну, кремль дав зрозуміти російському суспільству, що він не потерпить будь-якої критики чи спротиву своїм злочинним діям. Дурний пес починає кусати своїх…Єдина реакція на провал «блискавичної спецоперації» в Україні, на яку спроможний кремль у безсилій злобі, це почати знищувати власну націю.В ефірі пропагандистського ток-шоу «Вечір із володимиром соловйовим» генеральний директор «Мосфільму» режисер Карен Шахназаров закликав жорстко розправлятися із противниками російського вторгнення в Україну всередині країни:«Противники літери «Z» мають розуміти, що їх не пошкодують. Тут уже все по-серйозному: концтабори, перевиховання... Стерилізація! Тут все серйозно!»Із самого початку злочинного вторгнення в Україну, кремль дав зрозуміти російському суспільству, що він не потерпить будь-якої критики чи спротиву своїм злочинним діям.

Путінська влада чітко розділила всіх росіян на «правильных», тих, хто з піною навколо рота бездумно підтримує путіна та його злочинні дії, і на інших – «врагов народа». Тобто тих, хто розуміє страшну сутність диктаторського режиму та намагається хоч якось йому протистояти.



Російська пропутінська пропаганда вже давно натравлює «правильных» росіян на внутрішніх ворогів режиму, не розуміючи просту істину, що тим самим прискорює та поглиблює руйнацію російського суспільства. Постійне «закручування гайок» проти незадоволених злочинним режимом не знищує спротив, а тільки заганяє його «вглиб».



«Зрадників» режиму вже звільняють із роботи та виключають із освітніх закладів, а проти найбільш «запеклих» порушують кримінальні справи. Незабаром для них буде створено повноцінні трудові табори. Путінська росія остаточно перетворилася на один великий концентраційний табір, в якому знищує будь-які прояви добра та правди і пестує злочинність, ницість та розумову слабкість.



Шахназаров не на власний розсуд погрожував концтаборами та стерилізацією. Путінські рупори не мають власних думок і, тим більше, їх не висловлюють. Вони живуть лише «скрепами» кремлівської брехні та популізму. А кремлю не потрібне суспільство у повному значенні цього слова. Йому потрібне стадо баранів, яке можна стригти на вовну та колоти на м’ясо. Та ще й можна не годувати. Що знайде баран – те і з’їсть.



Тому погрози пристаркуватого «колись режисера» залишки російського суспільства повинні сприйняти достатньо серйозно. Все до цього йде. «Королівство кривих дзеркал», яке намагається нав’язати світові свою вигадану «денацифікацію», саме перетворилося на країну «квітучого фашизму» практично в усіх його страшних проявах.



Росіянам час глибоко замислитися та спробувати себе не у якості баранів, яких ведуть на забій. Бо після Перемоги над росією Україна спочатку отримає максимальні репарації від неї, потім плюне на неї, переступить та піде далі по своєму шляху Свободи та Правди. А росіянам ще довгі десятиліття «розгрібати» наслідки справжньої нацифікації та фюреризації країни, які вони самі ж і дозволили.