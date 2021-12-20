Академічні дослідження

09:22 16 листопад Київ, Україна

Залишки російської науки зазнали значну втрату. 1 листопада влада Данії затримала на рейді порту Скаген російське науково-дослідне судно «Академік Іоффе» та вилучила судові документи.

Судно "Академік Іоффе" використовується Інститутом океанології імені П.П.Ширшова РАН РФ у наукових цілях. Воно було збудовано у 1988 році та названо на честь радянського фізика Абрама Федоровича Іоффе. Водотоннажність судна становить 6450 тонн, довжина - 117 метрів. Судно ходить під російським прапором та перебуває у власності держави.

На сайті Центру морських експедиційних досліджень Інституту океанології РАН говориться, що «Академік Іоффе» має статус унікальної наукової установки та використовується для експериментів щодо поширення акустичних сигналів в океані. Такі експерименти проводяться для океанології, але можуть мати військове призначення.

26 жовтня судно завершило 59-у експедицію, під час якої група вчених займалася геофізичними дослідженнями морського дна. Вчені вивчали глибоководні проходи антарктичної донної води у північно-східній частині Атлантичного океану. 30 жовтня судно вийшло з Калінінграда в нову, 60-у експедицію, також в Атлантику. Вона мала тривати майже два місяці і завершитися 28 грудня в порту Калінінграда. Судно 1 листопада прибуло до Данії, де й було заарештовано на рейді під час дозаправки палива з танкера.

Чим же «зацікавило» таку спокійну Данію наукове судно з РФ?

З’ясувалося, що арешт судна - це забезпечувальні заходи, накладені за позовом канадської туристичної компанії One Ocean Expeditions Ltd. Протягом останніх 9 років наукові судна «Академік Іоффе» та «Академік Вавілов» використовувалися цією компанією для морських круїзів. У публікації Інституту океанології стверджується, що коштом таких круїзів з туристами "Іоффе" та "Вавілов" підтримувався весь російський науковий флот.

Договір між Інститутом океанології імені П. П. Ширшова та канадською стороною було укладено у 2012 році та передбачав можливість щорічної пролонгації.

Посередником між російським НДІ та One Ocean Expeditions виступала кіпрська офшорна компанія Terragelida Ship Management Limited.

Труднощі у One Ocean Expeditions почалися у 2018 році, коли зафрахтоване турфірмою наукове судно «Академік Іоффе» сіло на мілину. За словами виконавчого директора One Ocean Expeditions Ендрю Просіна, через поломку судна було скасовано 9 рейсів, більшість квитків на які на той момент були повністю розпродані. Збитки, в тому числі через ремонт, склали понад 6,5 мільйона доларів.

Про те, що у 2019 році круїзи також не відбудуться, канадська компанія дізналася менше ніж за місяць до першого рейсу. One Ocean Expeditions поставили перед фактом: зафрахтовані «Академік Іоффе» та «Академік Вавілов» залишаються в Росії. Спроби терміново знайти інші судна для розміщення пасажирів успіху не мали. Канадська компанія збанкрутувала… На всі спроби врегулювати фінансові взаємини Інститут океанології РАН заявив того часу, що не має ніяких договірних відносин із One Ocean Expeditions безпосередньо. Обидва судна були зафрахтовані кіпрською компанією і перебувають у її розпорядженні у порту приписки Калінінграда.

На два судна — «Іоффе» та «Вавілов» — було накладено санкції, відтоді вони не заходили до іноземних портів. Саме за цієї причини 2020 року в арктичну експедицію ходило судно «Академік Мстислав Келдиш», хоча, як кажуть співробітники ІО РАН, стан цього судна гірший, ніж «Вавілов» та «Іоффе», які раніше завжди працювали на арктичних експедиціях.

Зараз канадська компанія звернулася до арбітражу з метою стягнути збитки з Інституту океанології імені П. П. Ширшова. Йдеться про 6,5 мільйона доларів за ремонт «Академіка Іоффе» та ще 12,5 мільйона доларів за «незаконне припинення» фрахту.

Окрім цього One Ocean Expeditions каже, що на борту російських суден залишилося власне майно туроператора на 1,5 мільйона доларів. Путін практично постійно говорить про увагу, яку приділяє Кремль розвитку науки Росії. Але куди насправді йдуть ті мільярди рублів, що, за словами Путіна, отримує російська наука, якщо можливість проведення наукових досліджень забезпечують комерційні рейси наукових суден вартістю у десятки чи сотні мільйонів доларів? Чи цивільні туристи потрібні для прикриття військових океанських досліджень? І чому поважний науково-дослідний інститут РАН проводить свою комерційну діяльність через кіпрські офшори? Багато питань – мало відповідей…