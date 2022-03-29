Аграрний крах

16:23 19 березня Київ, Україна

«У нас є все, що необхідно для розвитку економіки та сільського господарства. Від санкцій потерпатиме не Росія, а економіка Європи та всього світу загалом».

Саме так реагує на економічну катастрофу Росії публічний Кремль.

Вже багато говорилося про неможливість швидкого імпортозаміщення в Росії. Санкції вдярять практично по кожній галузі. Від фінансового сектору до наповнення споживчого кошика пересічного росіянина. І, як би не репетувала офіційна кремлівська пропаганда, сільське господарство потерпатиме від міжнародних обмежень ні краплі не менше, а, можливо, і більше, ніж інші галузі.

«Вологодське масло», як символ якості, вже давно виробляється із «пальми». Але і воно може зникнути з прилавків супермаркетів. Імпортна складова, «пальма», поставки якої у 2021 році в Росію збільшилися на 20 відсотків за один рік, може стати недосяжною в умовах санкцій.

А де ж корови? А от з коровами – навпаки. Поголів’я скоротился за останні роки на 3 мільйони. Збільшення витрат виробників молока напряму пов'язане з підвищенням цін на концентровані корми (імпортного виробництва), яких незабаром може спіткати «доля пальмового масла». Яловичина і молоко стануть недосяжними за цінами для пересічного громадянина Росії. Але залишаться яйця й курятина!

Та й тут не все так просто. З м’ясом птиці взагалі біда. Адже яйця м’ясних порід курей взагалі практично виключно імпортні. Сьогодні в Росії частка імпортного племінного матеріалу «м'ясних» курей, з яких у тому числі виводяться бройлери, становить 95–98% Племінний матеріал – інкубаційні яйця та добових курчат – поставляють до Росії дві транснаціональні компанії – німецька Aviagen Brands та американська Cobb-Vantress. Тільки для формування племінного поголів'я птиці ці компанії щороку ввозять до Росії 6 млн добових курчат і 400 млн інкубаційних яєць. Всього Aviagen Brands і Cobb-Vantress реалізують у Росії 21 млн голів батьківського птаха, що відповідає 100% потреби російського ринку бройлерного птаха.

Тобто дві західні компанії - німецька та американська - на 90% контролюють ринок курятини в Росії! Не буде постачання їхнього племінного матеріалу – майже все промислове виробництво курятини в країні просто впаде.

Спасіння – картопля! Але й тут «засада»… На зарубіжну селекцію, вже локалізовану для Росії, загалом доводиться близько 70 % посадкового матеріалу.

Приблизно такий самий стан справ, як у птахівництві (тотальна залежність від західних технологій), і в багатьох інших секторах російського сільського господарства: у насінництві, пестицидах та гербіцидах, вітамінах для добавках у комбікорм, у ветеринарних препаратах тощо.

Ні з чого вирощувати, нічим якісно кормити, нічим лікувати. Врешті решт – нічим сіяти та збирати. Парк агротехніки більше ніж на 50 відсотків складається з імпорту. А російська агротехніка на 50 відсотків складається з імпортних комплектуючих. А ремонт? А сервіс?!!

Коло замкнулося. І навіть тимчасово окупований Крим, на агросектор якого покладалися величезні надії, не зможе допомогти руйнації сільського господарства Росії.

Нікуди і ні на чому їздити і літати. Нічим лікуватися та вмиватися. Нічого їсти та пити. Завдяки Україні скоро стане зовсім нічим навіть боронитися від «ворогів, які оточили бідну нещасну Росію».

Залишилися для втіхи лише «святкові» концерти, «переможні» гасла та літера «Z» на металобрухті, на який швидко перетворюється колись потужна світова держава.