Агітаційна лоботомія

15:14 09 квітня Київ, Україна

«Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать —

В Россию можно только верить», написав 150 років тому Федір Тютчев.



Незважаючи на критичну помилку останнього рядку, бо якраз вірити росії ні в якому разі не можна та навіть злочинно, перший рядок нам цілком зрозумілий і не викликає ніякого внутрішнього спротиву.



Дійсно «Умом россию не понять»… Принаймні тверезим та не хворим розумом. Як, колись освічена країна (ну, так про неї думають самі росіяни), за декілька десятирічь, які для історії – дрібниця, змогла перетворитися з батьківщини Лєрмонтова, Пушкіна та Достоєвського на країну впертих бовдурів, що не живуть, а – існують у своєму ватному болоті, не розуміючи, що, окрім їхнього болота, існує інший, зовсім протилежний, яскравий та добрий світ?



Колективна втрата розуму? Історичний феномен? Генетичне збочення? Ні!



/>Пропаганда!



Кремль настільки віртуозно вливав в очі та вуха власного суспільства відверту брехню, що повністю змінила світогляд та саму сутність цілої нації, перетворивши росіян на схиблених, кровожерливих моральних жебраків.



Головна зброя пропаганди – вплив на емоції, а не на розум. Як тільки ми вмикаємо голову, витрачаємо зусилля на те, щоб подумати, що до нас доносять ЗМІ, ми можемо знайти брехню та перекручування. Кремлівська пропаганда вправно позбавила росіян засобів аналізу та порівняння, зосередивши свій вплив виключно на емоціях.



Емоції набагато сильніші за ступенем впливу на свідомість, ніж ті стимули, які ми отримуємо від областей мозку, які відповідають за аналіз та побудову логічних ланцюжків. Кремлівська пропаганда, як потужна зброя абсолютно нелогічної у своїх діях (з огляду на загальноцивілізаційні цінності), влади кремля, відокремила населення росії від логіки, практично прирівнявши будь-які логічні роздуми та висновки до екстремізму.



Знищення опозиційних неурядових ЗМІ на росії виключило можливість навіть спроб порівняння інформації з різних джерел. Тисячі прокремлівських ЗМІ залишилися «один на один» з залишками понівеченого пропагандою розуму простих громадян. І почали без сорому та без будь-яких обмежень транслювати відверте пропагандистське лайно.



За умови однобокості та безальтернативності такого інформаційного «харчування», російське суспільство вимушено сприймає «за чисту правду» усі ті нісенітниці про Україну, якими їх годує кремль. Рупори кремля, своїми підкреслено емоційними виступами та зверненнями, незважаючи на відверту нісенітницю їхніх «проповідей», досягають своєї мети.



Росія не вірить у правду. Вона її не знає. А ті незначні «крихти» правди, що пробиваються до них через блокаду ЗМІ та інтернет-ресурсів, сприймаються росіянами, як брехня. Це не дивно. На тлі масованого «оболванювання» нації, правда стає практично непомітною.



Кремль своєю пропагандою навіяв росіянам свій уявний світ. Світ покірності та жебрацтва, аморальності та духовної немічі, у якому їм навіть по-своєму комфортно. Будь-яка спроба «відкрити очі» та зрозуміти реальність, якою вона насправді є, викликає лише внутрішній спротив та агресію.



Уявний російський «скрепний» світогляд сформувався не за один місяць чи рік. Десятиліттями реальність поступово підмінялася фейками про «велич», «богоугодність» та «імперське майбутнє». Без такої підміни влада кремля не втрималась би навіть місяця у своїх кріслах. Але, єдине, що зміг «побудувати» путін та Ко – це потужна машина пропаганди та навіювання.



Тому, не змінивши владу росії, не зруйнувавши провладні засоби та механізми агітаційно-пропагандистського впливу на суспільство росії, годі очікувати будь-яких позитивних зрушень у свідомості росіян.