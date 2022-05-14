Адекватність покарання

З самого початку війни, з 24 лютого 2022 року, Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні документує порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини, що відбуваються у країні. Більшість з цих звинувачень стосуються порушень, які можуть бути прирівняні до воєнних злочинів.
Нещодавно, 10 травня 2022 року, на офіційному сайті Управління Верховного Комісара з прав людини ООН було опубліковано прес-брифінг по ситуації в Україні Матільди Богнер – глави Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.
Страшні за своїм змістом рядки тексту, жахливі приклади і цифри… Тисячі вбитих та поранених мирних громадян, скалічені долі простих людей, дітей. За даними моніторингової місії ООН на цей час жертвами злочинної війни стали 7061 цивільних людей, з них 3381 чоловік убито і 3680 поранено. Зрозуміло, що фактичні цифри є значно вищими, бо на зараз враховано тільки ті жертви, які змогли підтвердити представники Моніторингової місії на територіях, звільнених від окупації Збройними Силами України.
Страшно навіть уявити загальну кількість жертв. Київщина, Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Херсонщина, окупований Донбас, Миколаївщина… Десятки тисяч безвинно постраждалих від рук російських злочинців, що як скажені собаки, які зірвалися з цепу, сіють зло, руйнуючи все навколо себе. Мерзенні потвори, вигодовані імперією суцільної темряви та злоби, розуміючи свою неповноцінність, намагаються знищити все, що не вкладається у спотворену кремлівською брехнею картину світу. Звичного для них світу темряви, страждань та злочинів.
Кожна трагедія ретельно документується. Представники Моніторингової місії ООН виїжджають на місця злочинів, збирають факти, опитують свідків, шукають та знаходять численні докази військових злочинів, скоєних російськими варварами. Страшна по своїй суті, але така необхідна, робота. Від розповідей постраждалих та свідків сивіє волосся. Далеко не кожна людина спроможна витримати страшні сповіді та на власні очі побачити наслідки, які залишив по собі «руський мір».
Але – це необхідно. Зло не повинно залишитися без покарання. І тих звірів, яким пощастить залишитися живими, обов’язково чекає суд та справедлива кара.
Зрозуміло, що правосуддя повинно бути неупередженим. Але читаючи наприкінці прес-брифінгу про те, що представники місії мають «достовірну інформацію про тортури, жорстоке поводження та утримання під вартою без зв'язку із зовнішнім світом Збройними силами України військовополонених, що належать російським збройним силам та пов'язаним з ними збройним групам», напрошується справедливе питання: Ви нічого не поплутали, шановні? Ви ставите поруч у своїх висновках звірячу сутність окупанта та справедливий гнів тих, хто боронить свою землю від загарбника? Ви намагаєтесь знайти злочин у цілком адекватній реакції захисників на спробу знищення Української Нації?
Хтось може сказати, що «закон – є закон». І що він повинен бути однаково суворим для всіх. Людей…
Але ні в якому разі не можна ставити на одні щаблі і судити за одними мірками Людей і звірячу нелюдь, що вдерлася до мирної оселі і намагається тебе знищити!
Покарання первісного зла повинно бути симетричним. І ті мерзотники, які залишаться живими, повинні позаздрити своїм загиблим!
Нещодавно, 10 травня 2022 року, на офіційному сайті Управління Верховного Комісара з прав людини ООН було опубліковано прес-брифінг по ситуації в Україні Матільди Богнер – глави Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.
Страшні за своїм змістом рядки тексту, жахливі приклади і цифри… Тисячі вбитих та поранених мирних громадян, скалічені долі простих людей, дітей. За даними моніторингової місії ООН на цей час жертвами злочинної війни стали 7061 цивільних людей, з них 3381 чоловік убито і 3680 поранено. Зрозуміло, що фактичні цифри є значно вищими, бо на зараз враховано тільки ті жертви, які змогли підтвердити представники Моніторингової місії на територіях, звільнених від окупації Збройними Силами України.
Страшно навіть уявити загальну кількість жертв. Київщина, Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Херсонщина, окупований Донбас, Миколаївщина… Десятки тисяч безвинно постраждалих від рук російських злочинців, що як скажені собаки, які зірвалися з цепу, сіють зло, руйнуючи все навколо себе. Мерзенні потвори, вигодовані імперією суцільної темряви та злоби, розуміючи свою неповноцінність, намагаються знищити все, що не вкладається у спотворену кремлівською брехнею картину світу. Звичного для них світу темряви, страждань та злочинів.
Кожна трагедія ретельно документується. Представники Моніторингової місії ООН виїжджають на місця злочинів, збирають факти, опитують свідків, шукають та знаходять численні докази військових злочинів, скоєних російськими варварами. Страшна по своїй суті, але така необхідна, робота. Від розповідей постраждалих та свідків сивіє волосся. Далеко не кожна людина спроможна витримати страшні сповіді та на власні очі побачити наслідки, які залишив по собі «руський мір».
Але – це необхідно. Зло не повинно залишитися без покарання. І тих звірів, яким пощастить залишитися живими, обов’язково чекає суд та справедлива кара.
Зрозуміло, що правосуддя повинно бути неупередженим. Але читаючи наприкінці прес-брифінгу про те, що представники місії мають «достовірну інформацію про тортури, жорстоке поводження та утримання під вартою без зв'язку із зовнішнім світом Збройними силами України військовополонених, що належать російським збройним силам та пов'язаним з ними збройним групам», напрошується справедливе питання: Ви нічого не поплутали, шановні? Ви ставите поруч у своїх висновках звірячу сутність окупанта та справедливий гнів тих, хто боронить свою землю від загарбника? Ви намагаєтесь знайти злочин у цілком адекватній реакції захисників на спробу знищення Української Нації?
Хтось може сказати, що «закон – є закон». І що він повинен бути однаково суворим для всіх. Людей…
Але ні в якому разі не можна ставити на одні щаблі і судити за одними мірками Людей і звірячу нелюдь, що вдерлася до мирної оселі і намагається тебе знищити!
Покарання первісного зла повинно бути симетричним. І ті мерзотники, які залишаться живими, повинні позаздрити своїм загиблим!
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