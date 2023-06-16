Адаптація худоби

Ну ось щойно, 27 травня, на Грушинській конференції, що проходила під претензійною назвою "Паралельні реальності в російському суспільстві: множинність життєвих світів на тлі конфлікту", прозвучали твердження, що громадяни росії в цілому адаптувалися до "геополітичних змін" (ну що робити, якщо слово "війна" заборонено в росії), а рівень тривожності та індекс споживчих настроїв теж знаходяться на прийнятному рівні, "адаптація" росіян і рівень цієї "тривожності" вийшли на новий рівень (вибачте за тавтологію).

Можливо, що й не "всі птахи можуть долетіти до середини Дніпра", а от БПЛА спокійно долетіли до Білокам'яної та її передмість. Жителі Рубльовки, Красногірського та Істринського району, Нової Москви та вулиць самого "осередку зла" - Ленінського проспекту, Профспілкової вулиці та вулиці Атласова, сьогодні вранці "адаптувалися" до нових реалій під вибухи та дзижчання моторів "подарунків з України". Без жертв серед мирного населення. Поки що, без жертв.

Цікаво, чи запитують себе "прості" росіяни, чому тисячі загиблих від таких же російських БПЛА мирних громадян України - це "СВО", а вибухи біля москви - це "підступний терористичний акт"? Чи залишилися ті "прості" взагалі? Чи іржа кремлівської пропаганди вже настільки виїла мізки, що остання звивина мозку остаточно перетворилася на букву "Z"?

Незважаючи на "висновки фахівців", росіяни не "адаптувалися" до війни. Ті, для кого стало "нестерпно жити у фашистській країні-агресорі", вже або виїхали за кордон, або опинилися у в'язниці, висловивши свій протест. Ті, хто не прийняв цю війну, але не зміг/не захотів виїхати з проклятої країни, перейшли на еміграцію внутрішню. Таких критично мало для будь-якого суттєвого опору злочинним діям путінського режиму. А переважній більшості жодна "адаптація" взагалі не потрібна. Тому що вони і до 24 лютого 2022 року проживали життя безсловесної худоби, і для них нічого не змінилося.

Але "худоба" центрального регіону злякався ранкових подій. Яка війна на москві? Ні, не чули! А виявляється, що центральне "стійло" також під загрозою! І не факт, що післязавтра "щедра рука" влади виллє в годівницю чергове відро жалюгідних помиїв на прокорм. Москва та інші, більш віддалені регіони росії вже давно "ми і вони". Як же раділи сьогодні кореспонденти соціальних мереж з Курська та Білгорода, запитуючи у "москвичів" "Що, вже і до вас прилетіло?!!!". А "проста" москва висловлювала жаль, що БПЛА "облетіли Рубльовку та Огарьово". Порадували себе дописами годину - і затихли... Чекають на продовження банкету? Чи навіть такі події не можуть подолати історичну російську народну апатію, яку кремлівська пропаганда чомусь вирішила назвати новою "політичною цінністю" російського суспільства?

Важко Україні здолати такого ворога. Дурного за своєю суттю та ще й під керівництвом злодія зі знівеченою психікою. Ми переможемо, обов'язково! Але все гостріше постає питання, що робити згодом? Як видалити весь гній та сморід із російського суспільства? А залишати біля своїх меж таку виразку смерті подібно. Понад двісті тисяч чорних мішків, економічні втрати, соціальна криза та загальний занепад нічому не вчать моральних жебраків із приреченої країни.

Важко повірити, що така бажана і неминуча (скоріше б!) смерть сліпого на всю голову керманича зможе відхилити курс російського дредноута від катастрофи. Занадто велика у цієї громади інерція. Чим швидше Україна разом із демократичними країнами-партнерами зможе коригувати шлях аварійного судна, тим більше шансів для самих росіян не опинитися на дні, а спробувати все ж таки дістатися берега і почати нове життя.