10:51 08 березня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час дебатів у парламенті країни назвав південну частину Курильських островів, які вважає своїми, споконвічними японськими територіями. Недоімперії, втягнутій Путіним в кровопролитну бійню проти України з метою захоплення її території, стає все важче утримувати ті шматки територій інших держав, які вона вже давно відкусила, але так і не змогла проковтнути.

Територіальні суперечки та конфлікти торкаються всіх ділянок кордону Росії, крім кордону з Білорусією, Південною Осетією, Монголією і КНДР. При цьому Південна Корея, яка вважає частиною своєї території острів Ноктундо, до Росії вже пред'являє територіальні претензії.

Суперечка з приводу кордону з Норвегією стосується акваторії Баренцевого моря. Росія проводила кордон біля берегів Шпіцбергена, тоді як Норвегія вважає, що кордон повинен бути рівновіддалений від Шпіцбергена до Землі Франца-Йосифа і Нової Землі.

Російсько-фінська територіальна суперечка стосується частини території Карелії, приєднаної до Росії за Московським і Паризьким мирним договорами. Сьогодні значна частина населення Фінляндії бажає повернення відторгнутих територій.

Територіальна суперечка між Росією та Естонією стосується «Саатсеського чобота». Особливу небезпеку для Росії представляє членство Естонії в блоці НАТО, що може ще більше посилити конфронтацію між РФ та США і європейськими країнами.

Від територіальних претензій Латвія офіційно відмовилася у 2007 році заради входження до Євросоюзу. Статут Європейського Союзу вимагає від членів відсутності неурегульованих ділянок кордону, тому в результаті цілий район Латвії залишився у складі Росії. Однак, оскільки відмова від спору була вимушеною, цілком вірогідно, що при сприятливій політичній кон'юнктурі, яка спостерігається зараз, Латвія поверне це питання до політичного порядку денного.

Литовські претензії стосуються частини території Калінінградської області, яка залишилася наодинці проти Європи, розлюченої путінською агресією проти України.

Територіальна суперечка з Абхазією стосується села Аїбга. Дана суперечка не вирішена у зв'язку з небажанням Абхазії віддавати значну, за мірками невизнаної держави, територію.

Навколо річки Самур існує давня російсько-азербайджанська суперечка.

На кордоні між Казахстаном і Росією теж не все спокійно. Нинішній розподіл територій не відображає географічні та етнічні особливості, а має виключно адміністративний характер. У наявності чотири потенційні точки виникнення територіального конфлікту між Казахстаном і Росією.

У китайських підручниках історії часто згадують, що майже весь Сибір, включаючи і Західний до Томської області, – це тимчасово втрачені китайські території. А в книгарнях КНР продаються географічні карти-посібники, в яких показані російські території (включаючи Примор'я, острів Сахалін, Східний Сибір тощо), які нібито належали Китаю ще з часів першої династії Цинь у III ст. до н.е.

Сьогодні Китай претендує насамперед на Амурську область, Єврейську АТ, південь Хабаровського краю, Приморський край, Республіку Тива, частини Забайкальського краю та Бурятії.

Суперечка між Росією та США стосується акваторії Берінгової протоки. Кордон був офіційно встановлений договором між СРСР та США за так званою лінією Бейкера-Шеварднадзе, який так і не було ратифіковано. В результаті ділянка кордону залишається неврегульованою.

Крім цього, у Росії є ще дві великі територіальні суперечки, в яких задіяні інтереси відразу кількох держав: Арктика і Каспійське море.

У суперечці навколо Каспійського моря беруть участь п'ять країн: Росія, Казахстан, Азербайджан, Туркменістан, Іран.

В цей час приарктичними державами вважаються Росія, Канада, США, Норвегія і Данія, на цей статус претендують також Ісландія, Швеція та Фінляндія, хоча вони не мають з Арктикою океанічних кордонів.

Кремлю все мало! Замість того, щоб вгамувати свої непомірні апетити та спробувати налагодити життя людей хоча б у центральній частині Росії, яка за рівнем загальної деградації «успішно» котиться до середньовіччя, хворобливі імперські фантазії придуркуватого керманича штовхають Росію до захоплення нових територій.

Путін, як та собака на сіні, гребе під себе все.

Пане П., а «ріпа не репне»? Здається, уже тріщить…