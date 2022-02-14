Fiction Urchin, демонстрація військової потужності України для агресивного сусіда

Відверто агресивна політика путінського Кремля призвела до різкого підвищення напруги в Європі. Хвороблива гіперамбіційність і неприкрито агресивні наміри «імперського вождя» викликають серйозне занепокоєння не тільки в Європейських політиків, а й за океаном. Північноатлантичний альянс, відповідно до своїх статутних документів, прагне забезпечити свободу та безпеку своїх країн-членів з використанням політичних і військових засобів. НАТО дотримується спільних для Альянсу цінностей демократії, свободи особистості, верховенства права та мирного розв'язання конфліктів і підтримує ці цінності в усьому євроатлантичному регіоні.

Співпраця НАТО з Україною має велике значення для забезпечення миру та стабільності на євроатлантичному просторі. Географічно Україна посідає ключове місце на перетині Східної та Західної Європи. Починаючи з 2014 року Україна фактично виконує роль форпосту, який першим на собі відчув агресію Кремля. Тому, цілком зрозуміла допомога Північноатлантичного альянсу нашій країні. Тактичні тренування спецпризначенців Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та їхніх американських колег зі складу повітряно-тактичної групи ССО Збройних сил США в Європі Fiction Urchin почалися 17 вересня на одному з військових аеродромів Повітряних Сил неподалік Вінниці. Тренування проходять в рамках стратегічного командно-штабного навчання «Об'єднані зусилля 2020», що дозволить продемонструвати готовність України дати відсіч збройній агресії самостійно та з використанням механізмів міжнародної підтримки, а також - підвищити сумісність з силами і засобами НАТО. 20 вересня 2020 Сили спеціальних операцій України і 10-ї групи спецзагону армії США провели навчання FRIES за допомогою літака CV- 22 ВПС США, який знаходиться на озброєнні у 352-го крила сил спеціальних операцій Королівських ВПС. В ході занять відпрацьовувалися навички взаємодії спецпризначенців дружніх країн при виконанні стрибків з парашутом у вільному падінні, десантування за допомогою канатів і взаємодія в рамках операцій на морі.

Спецпризначенці 352-го крила сил спеціальних операцій Королівських ВПС Мілденхолл, Англія, і 10-а група спецзагону армії США направлені в Україну в рамках навчань «Fiction Urchin», щоб продемонструвати активну позицію НАТО Чорноморського регіону, підтримати потенціал українських сил оборони і активізувати зусилля по набору персоналу за допомогою різних навчальних заходів.

Демонстрація єдності намірів країн-членів НАТО і України щодо захисту демократичних цінностей повинна застерегти путінську владу від подальшої ескалації напруженості в регіоні.