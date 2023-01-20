Люди з психічними розладами у здоровому цивілізованому суспільстві викликають співчуття та потребу у наданні допомоги, захисту та лікування. Людина з психіатричною нозологією не винен у тому, що несподівано чи поступово втратив зв'язок із реальністю і опинився у своєму власному викривленому хворобою світі. «Тихими» дбають рідні та близькі. Ті, хто потребує постійної професійної допомоги та лікування, перебувають у стаціонарних закладах. Без примусу, з власної волі або рішення рідних, розуміючи, що без сторонньої допомоги вони не впораються з реальним світом з його правилами та викликами. Але є й такі хворі, які самі стають викликом для суспільства, нормальних із погляду психіатрії людей. Вони становлять загрозу для себе або навколишнього оточення. Таких не питають, чи погоджуються вони на лікування. Їх ізолюють та лікують примусово.

Страшна психічна хвороба Путіна та його оточення прогресує з кожним днем. Це, мабуть, перший випадок в історії, коли психічний розлад має ознаки ендемічної хвороби, тому що з «першого кремлівського пацієнта» путінізм уже охопив практично цілу націю на величезній території, яка перетворилася на збіговисько бездушних аватарів. Чи не був Путін першим, а лише продовжувачем руйнівного смертельного захворювання цілої країни? Але він стане останнім.

Вважається, що кремль готується до затяжної війни. За рахунок чого сучасна влада Росії може дозволити собі місяці та роки бойових дій? Які внутрішні резерви мають країна, яка вже однією ногою стоїть над прірвою руйнування та забуття? Довіряти брехні путіна про те, що економічна потужність Росії на військових рейках у 2-3 рази перевищує сукупну здатність демократичних країн? «Росія на рік виробляє стільки ракет, як усі військові заводи світу»? Нісенітниця, зрозуміла навіть твердолобим росіянам (на жаль – не всім). Кремль не готовий до тривалої війни і це сам розуміє. Єдина надія, що залишається путіну та його оточенню – спільна мобілізація та спроба «завалити» українських захисників сотнями тисяч приречених на забій маріонеток путінського режиму.

Путіна не хвилює кратність обміну. Один до 10, до 100 чи 1000 – немає жодної різниці для того, кому власний народ лише засіб неконтрольованого збагачення та задоволення власних хворих амбіцій. "Перемога будь-якою ціною", навіть за рахунок знищення власного населення. Яка «свобода» чи «демократія» може бути в суспільстві, яке втратило власний розум і з приреченою покірністю спостерігає за тим, як кремлівський павук нищить останні надії на подальше життя країни.

Російський диктатор уже вніс до держдуми законопроект про денонсацію заднім числом, тобто з 16 березня 2022 року міжнародних договорів Росії з Радою Європи. Серед найбільш значущих – Статут Ради Європи та Конвенція про захист прав людини та основних свобод. Таким чином, він повністю розв'язує собі руки для посилення репресій усередині РФ та продовження війни проти України «за будь-яку ціну». Зрозуміло, що наступним кроком буде внесення змін до двох законів – «Про надзвичайний стан» та «Про військовий стан». Поки закони діють у старій редакції, Росія має повідомляти Раду Європи у разі їх запровадження. І тоді – все… Будь-яких, навіть примарних факторів, що стримують знищення російського соціуму, шлях практично втратив. «Темрява, що прийшла із Середземного моря, накрила ненавидиме прокуратором місто»...

Але останнім часом навіть у таку перемогу віри в кремлівських павуків стає дедалі менше. Навіть «кишеньковий п'яниця» путіна, за сумісництвом «Зампред Радбезу РФ», ведмедів під час чергових загроз застосування ядерної зброї допустив «програш ядерної держави» (росії) у війні. Не відстає від нього і «патріарх» російської феесбешно-псевдорелігійної секти РПЦ гундяїв. «Будь-яке бажання знищити росію означатиме кінець світу» - пророцтво на кшталт «весь світ у потерті», як «єдиний вихід» на думку «намісника Господа на землі російській»…

Через неповний рік після початку агресії путінської росії проти України людство опинилося на межі існування. Європейський парламент проголосував за створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії проти України, вчиненого політичним та військовим керівництвом Росії. Похвально. Молодці! Але чи буде кому і кого переслідувати, якщо зараз не об'єднатися «усім світом» і не знищити ворога, не залишивши йому жодних шансів не тільки на перемогу, а навіть на такий «мрійний» їм «кінець світу»…