Кожному своє

Майже все, що відбувається в житті суспільства Хомо Сапієнс, комусь вигідно. Так чи інакше. З придбаннями та досягненнями все ясно. Вони йдуть на користь усьому суспільству. Людські біди та проблеми теж мають свого кінцевого бенефіціара. Те, що абсолютно не вигідно суспільству, може бути вигідно одній людині чи певній групі осіб. Навіть не вдаючись до конспірологічних теорій, абсолютно зрозумілі, наприклад, вигодонабувачі у випадках пандемій, які останнім часом завдають потужних ударів по світовій економіці і, загалом, життю людей, збираючи при цьому ще й багате криваве жнива.

Навіть природні явища та стихійні лиха в одних забирають життя, будинки, надії, а іншим – надають можливості зі збагачення чи покращення власного становища.

Війна як квінтесенція людського горя завжди переслідує чиїсь інтереси. Явні, приховані, непрямі. Іноді справжні цілі війни стають зрозумілими згодом через певний проміжок часу після її завершення.. Рано чи пізно, але таємне завжди стає очевидним. Якось історично так складається, що в більшості війн за останні століття ті, хто починав війни заради своїх власних інтересів, опинилися в ролі тих, хто програв, а не переможців, заплативши за свої агресивні наміри та дії таку ціну, що не йде в жодне порівняння навіть із омріяними агресором можливими трофеями.

У середині минулого століття в найстрашнішій і жертовнішій за всю історію людства війні зійшлися дві потужні агресивні держави. Починаючи Другу Світову Війну, Гітлер добре розумів, що йому протистоятиме практично рівний суперник, сталінський СРСР, який ні в чому не поступався Німеччині тих часів.. Гітлер добре підготував свою армію та країну до бойових дій. Як рівний з рівним, серед яких один був нахабнішим і швидшим. Саме на це розраховував фюрер. Він помилився. Ризикнув, і все програв. Війну, свою країну, життя.

Сучасний кремлівський фюрер не бачив для себе жодних ризиків у тому, щоб поглинути за допомогою зброї сусідню країну.. Невелику в порівнянні з агресором. І слабку за доповідями розвідки та всіляких радників-ближників. Яку, тим більше, вже вдалося частково перемогти у 2014 році, вкравши у неї частину територій та не отримавши у відповідь практично жодного покарання.

Бажана у всіх вимірах українська земля не давала спокою кремлівському диктатору протягом восьми останніх років. Багатства надр, родюча земля, працьовиті люди – майбутні раби псевдоімперії.

Все так. Все є: і надра, і родючі поля, і працьовиті люди. Глобальна помилка кремля крилася в «маленькій дрібничку» – ставлення цих людей до власної свободи та незалежності. Українці ніколи не були рабами і будь-яке ярмо завжди злітало з шиї українців. Швидко чи повільно – немає різниці. Головне – факт – українець не може жити під ярмом окупанта.

Чи вигідним був цей масовий військовий злочин під виглядом «спецоперації» путіна? Безумовно. «Блискавична перемога» закріпила б його владу. Дозволила б і далі обманювати росіянам «брехнею, що скріплює», і маренням про «обраність» і «силу» росії та «мудрість» кремлівської влади, яка змогла «відстояти власну територію від нападу укробандерівців, які ось-ось…».

Чи вигідна ця війна простої Росії? Безперечно, ні. Вже 50 000 вбитими і набагато більш пораненими і травмованими окупантами... Мільярдний збиток і без того слабкої та розкраденої економіки... Руйнування виробництва... Безробіття... Міжнародне вигнання звідусіль, де тільки можливо... Соціальна криза, яка вже набуває ознак загальнонаціональної катастрофи...

Саме таку ціну вже заплатила і продовжує платити росія за химерні мрії та злочинні дії власної влади. І ця ціна з кожним днем зростає. І це слушно. Нас українців це не може не тішити. Хоча навряд чи це хоч якось угамує наш біль втрат і ненависть до нахабного ворога.

Війна скінчиться. Разом із ворогом. Нашою перемогою. Такими темпами, як зараз, це вже справа найближчого майбутнього. І під час підписання кремлем капітуляції з'ясується дуже дивна для московії, але вже остаточно зрозуміла й очікувана нами, українцями, річ.

Справжнім кінцевим бенефіціаром цієї страшної війни, незважаючи на всі жахи та втрати, біди та руйнування, стане НОВА Україна. Потужна і, як ніколи, єдина. Визнана міжнародною демократичною спільнотою. У колі справжніх друзів та однодумців.

А агресор, який програв і знищив, так і залишиться наодинці зі своїми бідами і проблемами в зруйнованій країні без жодних трофеїв. А головне – без жодних надій на покращення за чужий рахунок свого власного нікчемного життя.