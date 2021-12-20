85 - стільки тисяч прийшло на мітинг в Хабаровську

10:55 20 липень Київ, Україна

Знову не зрослося ... У Кремля ... Ну що за рік такий? Що не планує керівник, як не намагаються його поплечнікі - а все «мимо каси»! А тут ще черговий рекорд в Хабаровську. 85000 на мітингу! Більш того, після подій 1991 року, такої кількості незадоволених громадян на площах Росія не бачила. Не допомогли Кремлю ні заклики «розійтися», ні фото автозаків, такі залізницею на Далекий Схід, ні «феноменальне запобігання терористичного акту». Чи не таких дій очікували люди від Кремля. Але Імперія, намагаючись не втратити своє обличчя, все більше його втрачає. Навіть якщо припустити, що воно (особа) у неї (Імперії) було ...

За Хабаровському підняв голову Владивосток. Важливим є те, що багатотисячний мітинг в цьому місті не був санкціонований владою. І нікого не заарештували! Очевидно, силовики Владивостока теж починають мати свою «голову на плечах» і розуміють наслідки сліпого виконання розпоряджень Кремля. І вже майже неважливо, кримінальник Фургала або політичний в'язень. Далекий Схід вже вийшов в своїх намірах за межі «фургалізаціі» краю. «Москва геть»! Зараз саме ця теза стає головним меседжем народного невдоволення. Далекий Схід зараз демонструє всій Росії можливості справжньої свободи волі і духу.

Ситуація в регіоні стає критичною по намірам. В першу чергу, за намірами влади застосовувати відверто антинародні і кримінальні кошти «заспокоєння натовпу». Чи не про такі наміри говорить сам факт «попередження можливого теракту»? Простий блеф, або підведення ідеологічного підгрунтя під можливі трагічні події, справжній слід від яких потім поведе зовсім не в бік «міжнародних терористів»? Страшна думка, але хіба не було в Новій історії Росії подій, які вселяли б саме такі думки? Боронь Боже простих росіян від такого розвитку подій, яких навіть «ворога свого не побажаєш».