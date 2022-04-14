10:09 15 липня Київ, Україна

Окупація півострова Крим російськими загарбниками призвела до катастрофічних наслідків у питанні забезпечення мешканців півострова якісною водою. Раніше материкова Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді завдяки Північно-Кримському каналу, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Канал наповнював кримські водосховища, в які також надходила вода з природних джерел і опадів. Води Дніпра вирощували виноградники, наповнювали рибальські ставки і резервуари заводів. З моменту анексії Криму і Севастополя в 2014 році ця вода стала недоступною для кримчан: Україна перекрила Північно-Кримський канал.

Решта 15% прісної води формували місцеві природні стоки. На питні та побутові потреби населення цього більш ніж достатньо, навіть в роки посухи. А ось на промисловість, сільське господарство і військові бази - ні.

Позиція України чітка та прозора: Україна не повинна робити російську анексію комфортною за свій рахунок. Якщо окупанти не здатні забезпечити населення всім необхідним, вони повинні покинути цю територію. Вода по Північно-Кримському каналу почне надходити на півострів тільки після його деокупації. Така позиція чітко відповідає тезам Четвертої Женевської конвенції, яка передбачає, що піклуватися про цивільне населення на окупованих територіях зобов'язаний агресор. Зокрема, поставляти необхідні продукти харчування, медичні матеріали та інші припаси, якщо ресурсів окупованої території виявиться недостатньо. Ці положення стосуються і такого ресурсу як вода.

Російська влада та влада окупованого Криму у будь-який спосіб намагаються перекласти провину за страждання від нестачі якісної води мешканців Криму на Україну. Влада Криму, підконтрольна Росії, навіть заявила про готовність звертатися до міжнародного суду з прав людини через припинення поставок дніпровської води на півострів по Північно-Кримському каналу. Але справа «кримської посухи» стосується не лише перекриття водогону. Крим навіть без Північно-Кримського каналу в змозі забезпечити питну воду для населення.