70. Вже занадто...

70 років – поважний вік. Проживши 70 років, людина повинна бути зразком мудрості, життєвого досвіду, розуму і бути живим прикладом для інших - тих, хто молодший за віком і ще не встиг пройти таку «школу життя», яку проходить людина за 70 років. Це – в ідеалі.

Безумовно, з роками втомлюються м'язи, слабшає зір, втрачається гострота реакції. Тіло втомлюється. І втомлюється мозок, який колись був інструментом розумової діяльності. Стає зрозумілою, навіть самій цій людині, що час на відпочинок. До онуків та правнуків, до грядки з огірками на фазенді, до теплої ковдри на колінах. І жодних хвилювань, спокій, тиша… Це також в ідеалі.

Але навколишній світ далеко не ідеальний. Далеко не всі, особливо чоловіки, доживають до такого почесного віку. У тій же Росії середня тривалість життя чоловіків навіть не дотягує до 67 років. Але за якоюсь диявольською примхою людина, яка мала вже давно покинути цей світ, очистивши його від мерзенного смолоскипа тіла і чорних думок у старечій голові, не тільки дожила до 70, але ще й активно продовжує сіяти навколо себе смерть, сморід і тлін.

Сьогодні путіну виповнилося 70 років. Зажився вже… Дивно, але для диктаторів довголіття – це не дивно. Серед 55 авторитарних лідерів, 11 – віком від 69 і вище. Тобто, якщо не вбити диктатора заздалегідь, то він має всі шанси бути страченим у літньому віці. Російське суспільство дозволило своєму тирану дожити до такої сивини. Воно те, як кажуть, ніколи не пізно, але краще було б років на 10-15 раніше перервати замкнене коло бігу кремлівського бункерного щура. Краще було б усім…

Кривавий дідусь уже скільки всього накоїв у своєму проклятому житті, що вже не заслуговує навіть на природну смерть. Навіть від хвороби. Хіба що від прижиттєвого повільного гангренозного процесу, при повному розумі та під мовчазним наглядом лікарів, які б не давали пацієнтові знепритомніти від болю та жаху, з яким він спостерігав, як від власного тіла відвалюються кисті хробаками. Світова прем'єра від НТВ! Від творців реаліті-шоу «Дом-2» та «За склом»! Скільки ще протягне диктатор! Робіть ваші ставки! Перегляд платний!

І нічого платного! На таке «шоу» більшість глядачів погодилося б витратити останні гроші. Особливо, якби наприкінці шоу, тіло, що розвалилося на шматки, зібрали в купу, привели до тями і повторили процедуру «на біс». А у фіналі – ботексна голова, що відпала від тулуба, ще б заспівала щось із репертуару газманова або «будь-яке». «Оскар» за найкращу чоловічу драматичну роль…

Мрії. Безумовно – досить болючі та кровожерливо-мерзкі за своєю суттю. Але інших мрій від тих, кого за роки свого безжально довгого правління кривавий кремлівський диктатор позбавив щастя, надії, перспектив, самого життя, путін не заслуговує.

Дуже хочеться, щоб у цей день народження серед звичних книг, алабаїв, боксерських діамантових рукавичок та еротичних календарів від «юних шанувальниць» все ж таки знайшов ювіляр і конверт із квитком у перший ряд на найближчий концерт кобзону. Час. Поки що є вільні місця. Бо завдяки Збройним Силам України концертний зал дуже швидко заповнюється послідовниками Путіна та його опричниками. Пора вже диктатору зайняти своє почесне місце і почати шоу «перуки, що співає»!