20 хвилин надії

18:21 18 березня Київ, Україна

Кремль готувався до цієї «події» не один день… 18 березня у спорткомплексі «Лужники» відбувся «святковий» концерт, присвячений, мабуть, тому, що Путін нарешті виліз із бункера і йому вкрай захотілося «гарних пісень під сумний настрій».

Організатори вирішили потішити діда величезною кількість людей, яких зігнали примусом з усіх бюджетних підприємств Москви та Підмосков’я. За приблизними оцінками подивитися на «ожилу мумію, яка ще й говорить» влада зігнала близько 200 тисяч чоловік.

Серед виконавців, які виступили на концерті, – «Любе», Олег Газманов, Поліна Гагаріна, Григорій Лепс, Тіматі. Улюбленці «старого мєломана», на піснях яких «зростали та кріпли» психічні розлади бункерного діда усі останні роки.

Атмосферу нового «гітлерівського Мюнхена» створювала величезна кількість плакатів з новою свастикою путінської Росії – літерою «Z». Але не вони стали головною принадою для зігнаних на «патріотичне збіговисько» людей. Ковдри та подушки-підкладки на сидіння стали моральною компенсацією громадянам за витрачений час.

Багато хто, відмітившись у «присутніх списках» та отримавши «теплі подарунки» намагався втекти додому та «засадні полки» Росгвардії розвертали таких швидких на ноги росіян і гнали знову «на сектори».

Путін, що врешті решт добрався до мікрофону, розпочав свій виступ із пафосної цитати з преамбули Конституції: «Ми, багатонаціональний народ Російської Федерації, поєднаний спільною долею на своїй землі».

Згадка про «спільну долю», враховуючи катастрофічне становище сучасної Росії виглядала констатацією приреченості і, мабуть, викликала нервові судоми у більшості присутніх.

Прямо у розпал промови Путіна, коли він «натхненно» сипав неточними цитатами із Біблії, раптово трансляція його виступу на федеральних каналах перервалася на півслові та організатори пустили концерт із минулорічною піснею Олега Газманова.

Люди, які дивилися виступ на екранах своїх телевізорів, радісно завмерли, очікуючи початок такої бажаної всі останні роки трансляції «Лебединого озера». Нажаль, довгоочікуваного дива не сталося…

Кореспондент «Комерсанта» повідомив, що Путін завершив свій виступ на стадіоні – вже не в ефірі. Приблизно через 20 хвилин «Росія-24» почала показувати виступ президента наново. Кремль пояснив перервану трансляцію технічним збоєм на сервері. На превеликий жаль…

20 хвилин росіяни жили надією та сподіваннями на закінчення «чорної полоси імені Путіна» у власній історії. Цілих 20 хвилин вони мріяли про світле та щасливе майбутнє. Технічний збій, що перервав виступ Путіна, сьогодні подарував росіянам трішечки надії та щастя.