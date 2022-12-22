22 грудня стало значним днем у протистоянні України проти невмотивованої злочинної російської агресії. Зеленський повертається зі Сполучених Штатів, де він провів плідні зустрічі з Джо Байденом та зірвав трихвилинні оплески Конгресу. Америка вкотре підтвердила свої наміри бути з Україною до кінця. А кінець у цій кривавій сторінці історії може бути лише один – знищення ворога та наша перемога. «Я хочу, щоб усі українці знали, американський народ з вами і буде з вами стільки, скільки потрібно» - сказав Байден, чітко висловивши позицію уряду та народу Сполучених Штатів.

Вже стерли собі язики і порвали горло путінські пропагандисти, намагаючись хоч якось принизити чергову геополітичну перемогу України. Адже Конгрес США, що аплодує, – це далеко не вожді деяких африканських племен, які поклоняються «генію» путіна, представляючи при цьому старого диктатора запеченим з гірчицею на святковому ритуальному обіді. Шалена заздрість навіяла «кремлівським солов'ям» можливість побачити у краватці Президента США натяк на «колорадську стрічку», а в кросівках Кулеби від бренду New Balance букву «Z» замість «N». До речі, цікаво, під час перегляду фільму «Зорро» у кремлі, путін і ко отримують хворобливий оргазм від головної літери фільму?

Зеленський повертається додому із перемогою. «Нам не потрібно, щоб ви воювали за нас. Нам потрібна ваша зброя, наші військовослужбовці можуть чудово керувати вашими танками та літаками». І зброя буде. Будуть такі необхідні Патріоти, будуть і танки, і літаки трохи пізніше. Буде все, що необхідно для якнайшвидшого знищення окупанта та звільнення української землі від ворога, а навколишнього світу – від загрози кривавого путінського режиму.

"Ми перемогли росію у битві за розуми всього світу. Але битва триває. І ми маємо перемогти кремль на полі битви. Це битва не лише за землю, за ту чи іншу частину Європи. Це битва не лише за життя, свободу та безпеку українців чи будь-якого іншого народу, який росія прагне підкорити.

Це битва за те, в якому світі житимуть наші діти та онуки», – заявив Зеленський.

Ця війна – це справжня битва українців до смерті за життя, за свободу, за майбутнє. 22 грудня відзначено ще одним здобутком українців. Ворог за 300 днів своєї кривавої навали втратив 100 000 своїх свинособак, які за наказом диктатора-дурника принесли на українську землю біль та сльози. Величезна цифра. Страшна цифра ... Адже ми всі розуміємо, що ці 100 000 орків не наклали на себе руки, а були знищені в бою. А бій на війні завжди несе втрати обом сторонам. Скільки найкращих синів та дочок України віддали своє життя, щоб перетворити на добрива ці 100 тисяч!

Ця дурна путінська росія готова жертвувати на поталу божевільному лідеру кремлівської зграї сотні тисяч тушок гарматного м'яса. Для нас, українців, кожне життя Захисника, яке він втрачає, захищаючи країну від злодія – це великий біль та смуток. Ми переможемо, обов'язково! Але ціна нашої перемоги залежить не лише від героїзму та мужності українців, а й від того, наскільки зброя в їхніх руках буде сучасною та смертоносною.

Сподіваємося, що Сполучені Штати та інші країни-партнери розуміють, наскільки важливо зараз надати Україні все те, що конче необхідно для швидкої перемоги над ворогом. Реакція Америки на приїзд Президента України повністю відповідає нашим очікуванням і дає підстави для впевненості в тому, що 100 тисяч швидко перетвориться на 200, 300 тисяч, і це зрештою зламає хребет біснуватим злочинцям.