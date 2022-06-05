100 днів війни.

Ось і завершилися перші сто днів повномасштабної безпідставної агресії путінської росії проти України.

На жаль, вони справді «перші», бо вже цілком зрозуміло, що війна закінчиться не завтра. Попереду ще багато важких днів, сповнених люттю до російських мерзотників і болю та страждань України. Але вже остаточно ясно, що ворог не зміг реалізувати свої хижі плани і перемога в цій страшній війні буде за Україною.. Її захисниками, її народом, її духом!

Плани путіна по «блискавичному дво-трьохденному захопленню Києва» та всій Україні провалилися з тріском. Не вийшло «легкої прогулянки» для окупанта. Українська нація змогла встояти в перші дні агресії та знайти сили зупинити ворога. Незважаючи на чисельну та якісну перевагу орди у сучасному озброєнні, запеклий опір українців змусив московитів спочатку зупинитися, а, згодом – і відступити, залишаючи за собою тисячі мертвих агресорів та сотні тисяч тонн металобрухту, на який перетворюється розбита захисниками України «новітня». .

За сто днів ворог зазнав величезних, несподіваних йому втрат, що повністю деморалізували і без того слабкий дух загарбника. 31 тисяча російських воїнів назавжди залишилися на полях України, перетворившись на органічне добриво. Неможливо остаточно визначити загальну кількість ворожих бойових втрат із пораненими та полоненими, але вона вже давно перевищила 100 тисяч.

Близько 1,5 тисячі танків і 3,5 тисячі броньованої техніки окупанта знищені та захоплені. 210 літаків та 175 вертольотів вже ніколи не злетять у небо. 13 ворожих кораблів перейшли у «підводний стан». У тому числі «гордість» та флагман чф рф ракетний крейсер «Москва».

Сотні гармат, тисячі одиниць допоміжної техніки… «Непереможна та легендарна» за всю свою нову історію не зазнавала таких поразок.

Разом із величезними втратами на фронті росія зазнала руйнівних для країни-загарбника втрат на економічному та зовнішньополітичному «фронтах». 47 потужних світових країн запровадили проти путінської росії економічні санкції та постійно надають Україні військову та гуманітарну допомогу.

Сполучені Штати Америки запровадили механізм «ленд-лізу» для України. Демократичний світ, як ніколи раніше з моменту Другої Світової Війни, згуртувався навколо нашої країни, яка зараз опинилася на передньому краї боротьби Світла та Темряви, Добра та Зла.

Політики та чиновники деяких країн, на жаль, ще не до кінця зрозуміли критичну для суспільства ступінь загрози, яку несе всьому живому на Землі путінська злочинна влада. Деякі з них побоюються відкритої військової конфронтації з росією у разі надання Україні важкого озброєння або запровадження «надмірних», на їхню думку, санкцій проти путінської росії. Навіть після 100 днів злочинної агресії загарбника, прикриваючись «внутрішніми інтересами», вони намагаються всидіти «на двох стільцях», з одного боку публічно підтримуючи потребу та важливість допомоги Україні, з іншого – максимально уповільнюючи процеси її надання.

Але, зрештою, світове громадянське суспільство, навіть у країнах із таким «невпевненим» керівництвом максимально підтримує українців у їх боротьбі, подолає такий «тихий» опір. І це природно.

Після звірств та військових злочинів окупантів проти мирного населення України, після Бучі, Херсона та Маріуполя вже 8 країн визнали дії російських злочинців актом геноциду проти Української Нації. 42 країни подали до міжнародного суду і судитимуться з Росією за її агресію. Найрішучіше переконані в тому, що вина повністю лежить на Росії, у Польщі (87%), Чехії (78%) та Литві (74%).

7 європейських міст перейменували свої вулиці та площі на честь захисників України. 66% європейців підтримують Україну у її прагненні бути рівноправним членом ЄС. Сотні тон гуманітарної допомоги практично щодня відправляють небайдужі європейці тим, хто так потребує деокупованих територій багатостраждальної України, перетворених ворогом на згарище.

Рятуючись від війни, понад 14 мільйонів українців за 100 днів змушені були залишити власні будинки.. Близько 7 мільйонів виїхали за кордон.

Більшість із них знайшли собі тимчасовий притулок у країнах Європи, населення яких намагається максимально полегшити вимушеним переселенцям проживання «на чужині» та забезпечити всім необхідним для більш-менш комфортного існування. Перебуваючи за межами рідної країни, кожен українець став для світової спільноти амбасадором Добра та Світла, який на власні очі побачив Світове зло та Темряву. Представником країни, від мужності та героїзму якої повною мірою залежить майбутнє світового демократичного суспільства.

1340 убитих мирних громадян лише на звільненій Київщині. Десятки тисяч загиблих у одному Маріуполі. Війна обірвала життя 261 маленького українця. Мільйони зруйнованих мрій. Жахливі цифри перших 100 днів ворожої агресії. Тисячі мужніх захисників України, котрі віддали своє життя за її майбутнє. 20 відсотків території України тимчасово окуповано ворогом. Путінська агресія вже завдала збитків Україні на 600 мільярдів доларів. Знищено ворогом потужні підприємства та зруйновано інфраструктуру. Понад 3 млн українських дітей були змушені перервати навчання через бойові дії. По всій країні сотні тисяч українців не мають доступу до води та електрики. Загалом, 15,7 мільйона жителів України потребують гуманітарної допомоги і кількість нужденних зростає. На жаль, ще дуже багато втрат і горя.

Але, на відміну від Росії, яку ці 100 днів війни максимально наблизили до тотальної економічної, політичної та соціальної руйнації, Україна змогла завершити процес остаточного поєднання Української Нації та її самоідентифікації.

Ми всі – українці. У нас один ворог і одна ціль – перемога! У цьому впевнені 92 відсотки українців. Кожен з нас на своєму місці докладає максимум зусиль для прискорення нашої невідворотної перемоги.

Ми забули всі внутрішні суперечки та негаразди. Загальний біль, загальні втрати, загальна пам'ять, загальні звершення, загальна боротьба та загальна перемога. Загальне майбутнє у вільній суверенній щасливій Україні.

Для Росії ці 100 днів це початок кінця. Для України – це, хоч і важке, криваве та трагічне, але становлення нової, впевненої у собі потужної та єдиної країни!

Слава Україні!