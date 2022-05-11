Завершилась Олімпіада 2020, названі імена українських медалістів

13:16 08 серпня Київ, Україна

Сьогодні підійшли до кінця Олімпійські ігри 2020, на цей момент в Токіо проходить офіційна церемонія закриття. Україна посіла 44 місце в медальному заліку.

Про це повідомив сайт Ігор.



За загальною кількістю медалей Україна посіла 16 місце в рейтингу Олімпіади.

"Офіційно (рахується за якістю нагород) - це найгірший результат в історії, неофіційно (за кількістю) - завдяки божевільному сріблу Олени Старикової в останній день, ми повторили результат Олімпійських ігор в Лондоні", - написав заступник головного редактора "Української правди" в Facebook Євген Будерацький.





На Олімпіади 2016 в Ріо-де-Жанейро в українців було 11 медалей, дві з яких золоті, п'ять срібних і чотири бронзові.



Призерами ігор 2020 стали:



Українські спортсмени завоювали на Олімпіаді в Токіо 19 медалей: одну золоту, шість срібних і 12 бронзових.На Олімпіади 2016 в Ріо-де-Жанейро в українців було 11 медалей, дві з яких золоті, п'ять срібних і чотири бронзові. Жан Беленюк (греко-римська боротьба, 87 кг) - золота медаль;



Срібло завоювали:



Михайло Романчук (плавання, 1500 м в/c);

Парвіз Насибов (греко-римська боротьба, 67 кг);

Анжеліка Терлюга (карате, до 55 кг);

Людмила Лузан і Анастасія Четверикова (каное-двійка, 500 м);

Олександр Хижняк (бокс, до 75 кг);

Олена Старикова (велотрек, спринт);



Бронзові медалі вибороли:



Дарина Білодід (дзюдо, 48 кг);

Ігор Рейзлин (фехтування, шпага);

Олена Костевич і Олег Омельчук (кульова стрільба, мікст);

Михайло Романчук (плавання, 800 м в/с);

Еліна Світоліна (теніс);

Алла Черкасова (жіноча боротьба, 68 кг);

Ірина Коляденко (жіноча боротьба, 62 кг);

Марта Федина та Анастасія Савчук (артистичне плавання, дует);

Людмила Лузан (каное-одиночка, 200 м);

Станіслав Горуна (карате, до 75 кг);

Владислава і Марина Алексєєви, Катерина Резник, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Марта Федина, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно (артистичне плавання, група);

Ярослава Магучіх (легка атлетика, стрибки у висоту).