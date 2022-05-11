Завершилась Олімпіада 2020, названі імена українських медалістів

Сьогодні підійшли до кінця Олімпійські ігри 2020, на цей момент в Токіо проходить офіційна церемонія закриття. Україна посіла 44 місце в медальному заліку.
Про це повідомив сайт Ігор.
За загальною кількістю медалей Україна посіла 16 місце в рейтингу Олімпіади.
Українські спортсмени завоювали на Олімпіаді в Токіо 19 медалей: одну золоту, шість срібних і 12 бронзових.
На Олімпіади 2016 в Ріо-де-Жанейро в українців було 11 медалей, дві з яких золоті, п'ять срібних і чотири бронзові.
Призерами ігор 2020 стали:
Жан Беленюк (греко-римська боротьба, 87 кг) - золота медаль;
На Олімпіади 2016 в Ріо-де-Жанейро в українців було 11 медалей, дві з яких золоті, п'ять срібних і чотири бронзові.
Призерами ігор 2020 стали:
Жан Беленюк (греко-римська боротьба, 87 кг) - золота медаль;
Срібло завоювали:
Михайло Романчук (плавання, 1500 м в/c);
Парвіз Насибов (греко-римська боротьба, 67 кг);
Анжеліка Терлюга (карате, до 55 кг);
Людмила Лузан і Анастасія Четверикова (каное-двійка, 500 м);
Олександр Хижняк (бокс, до 75 кг);
Олена Старикова (велотрек, спринт);
Бронзові медалі вибороли:
Дарина Білодід (дзюдо, 48 кг);
Ігор Рейзлин (фехтування, шпага);
Олена Костевич і Олег Омельчук (кульова стрільба, мікст);
Михайло Романчук (плавання, 800 м в/с);
Еліна Світоліна (теніс);
Алла Черкасова (жіноча боротьба, 68 кг);
Ірина Коляденко (жіноча боротьба, 62 кг);
Марта Федина та Анастасія Савчук (артистичне плавання, дует);
Людмила Лузан (каное-одиночка, 200 м);
Станіслав Горуна (карате, до 75 кг);
Владислава і Марина Алексєєви, Катерина Резник, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Марта Федина, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно (артистичне плавання, група);
Ярослава Магучіх (легка атлетика, стрибки у висоту).
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