Зони карантину: майже половина областей залишається в червоній зоні

12:23 10 квітень Київ, Україна

Сьогодні, 10 квітня, на сайті Міністерства охорони здоров'я опублікована оновлена інформація про поділ України на карантинні зони. Згідно з новими даними Міністерства охорони здоров'я, Прикарпаття офіційно покинуло червону зону.

Згідно з опублікованими на сайті Міністерства охорони здоров'я даними, до жовтого рівня епіднебезпеки офіційно відійшла Івано-Франківська область, яка довгий час перебувала в червоній зоні. Зараз в жовтій зоні також Прикарпаття та Херсонська область.

Разом з тим в червоній зоні знаходяться 11 областей - Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області, а також Київ.

У помаранчевій - 11 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Черкаська області.

Зелених зон в Україні немає з початку переходу на адаптивний карантин.

Нагадаємо, напередодні Прикарпаття виключили з "червоної" зони карантину, його місце там зайняла Харківська область.

Відзначимо, днями прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що необхідності в локдауні по всій країні немає.