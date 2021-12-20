Зона ООС: противник як і раніше ігнорує мінські домовленості

11:28 14 березень Київ, Україна

Згідно з ранковим зведенням штабу ООС, за минулу добу на Донбасі десять разів гриміли постріли з боку сепаратистських військ. Противник як і раніше продовжує ігнорувати мінські домовленості про припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, біля населеного пункту Піски, позиції українських захисників обстрілювали з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, йдеться в повідомленні.

Поруч з Водяним на Приазов'ї сепаратисти відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"У цьому ж напрямку, застосувавши безпілотний літальний апарат типу "квадрокоптер", озброєні формування РФ скинули над позиціями Об'єднаних сил два постріли ВОГ-17", - відзначає штаб.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ, поруч з населеним пунктом Південне, по українських позиціях вівся вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних і станкових протитанкових гранатометів, повідомляється в звіті.

"На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь. Бойових втрат серед українських вояків немає", - підкреслює штаб.

З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських захисників немає.