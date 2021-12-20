Зона ООС: противник як і раніше ігнорує мінські домовленості

Згідно з ранковим зведенням штабу ООС, за минулу добу на Донбасі десять разів гриміли постріли з боку сепаратистських військ. Противник як і раніше продовжує ігнорувати мінські домовленості про припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, біля населеного пункту Піски, позиції українських захисників обстрілювали з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, йдеться в повідомленні.
Поруч з Водяним на Приазов'ї сепаратисти відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ, поруч з населеним пунктом Південне, по українських позиціях вівся вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних і станкових протитанкових гранатометів, повідомляється в звіті.
З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських захисників немає.
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