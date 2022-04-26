Жахливе зіткнення під Полтавою: чотири тіла витягували рятувальники

11:57 25 липня Київ, Україна

Сьогодні вранці в Полтавській області в результаті лобового зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинули чотири людини.

Про це повідомляє ДСНС в неділю, 25 липня.

Зазначено, що сьогодні близько 05:00 поблизу села Прихідьки Пирятинського району на автодорозі Р 60 Кролевець - Пирятин зіткнулися легковий і вантажний автомобілі. Судячи з оприлюднених фото, легковик був буквально роздавлений.

Для вивільнення тіл загиблих на місці працювали вісім рятувальників і дві одиниці техніки.