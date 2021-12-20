Жмак просить бути присутнім на засіданні ТСК УЗ

У мережі опублікували звернення до керівника ТСК УЗ Гришиної від керівництва "Укрзалізниці".

У зверненні вказується, що у Володимира Жмака є підтверджений позитивний ПЛР-тест на SARS-CoV 2 (COVID-19), але попри це, правління просить провести зустріч в онлайн форматі.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) закликала Тимчасову слідчу комісію ВР провести комплексну і детальну оцінку діяльності всього правління і всієї Наглядової ради АТ "Укрзалізниця" і кожного з їхніх окремих членів за весь період з 2017 по 2020 рік.

ФРТУ вказала, що в останні роки в діяльності УЗ спостерігалося багато негативних тенденцій. Так, в 2019 році в порівнянні з 2016 роком залізничні перевезення впали на 10%, тоді як автомобільні в цей же період зросли на 54%. Середній обіг вантажного рухомого складу для пів вагона в 2018 погіршився на 18%.

У Федерації нагадали: фактично компанією керують Наглядова рада і правління. Причому більшість нинішнього складу Наглядової ради, включаючи главу, знаходяться на посадах вже майже 3 роки. А в пояснювальній записці до постанови ВРУ про створення ТСК справедливо відзначається: "за результатами 2019 року товариство з обмеженою відповідальністю "Українська залізниця" показало гірші показники виробничої діяльності з дня проголошення незалежності України майже в усіх напрямках діяльності. Різке погіршення виробничої дисципліни, стану безпеки руху поїздів відбуваються з початку 2017 року по теперішній час".

"Разом з тим, нинішній глава правління АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак працює в компанії трохи більше пів року, з 26 серпня 2020 року. І саме в останні кілька місяців в роботі компанії спостерігаються певні зміни на краще. Середній обіг вантажного пів вагона покращився більш ніж на 33%! Власники вантажів відзначають поліпшення якості сервісу, яке відображається в збільшенні швидкості доставки вантажів і кількості схвалених заявок на вантажні перевезення. Варто відзначити, що при нинішньому правлінні УЗ почала закупівлю електроенергії безпосередньо у виробника електроенергії "Енергоатому", що дозволить економити близько 4 млрд грн щорічно. Залишається відкритим питання, чому раніше Наглядова рада АТ "Укрзалізниця" і попереднє правління на це не звертали уваги", - підкреслили в ФРТУ.