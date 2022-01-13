Житомирська область переходить в "помаранчеву" зону

Завтра, 5 травня, Житомирська область залишає "червону" зону карантину, на території регіону будуть діяти правила, передбачені для "помаранчевого" рівня.
Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов у вівторок, 4 травня.
За його словами, відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За його словами, відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
У той самий час головний санлікар Віктор Ляшко розповів, що на черзі на вихід з «червоної» зони ще чотири області. Йдеться про Запорізьку, Полтавську, Хмельницьку та Чернігівську області. У разі збереження позитивної динаміки вони зможуть покинути «червону» зону найближчими днями.
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