Житомирська область переходить в "помаранчеву" зону

14:25 04 травень Київ, Україна

Завтра, 5 травня, Житомирська область залишає "червону" зону карантину , на території регіону будуть діяти правила, передбачені для "помаранчевого" рівня.





За його словами, відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов у вівторок, 4 травня.За його словами, відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Застосувати на території Житомирської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для" помаранчевого "рівня епідемічної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

У той самий час головний санлікар Віктор Ляшко розповів, що на черзі на вихід з «червоної» зони ще чотири області. Йдеться про Запорізьку, Полтавську, Хмельницьку та Чернігівську області. У разі збереження позитивної динаміки вони зможуть покинути «червону» зону найближчими днями.