Жителі окупованого Донбасу отримали від Червоного Хреста 120 тонн гумдопомоги

05:49 20 квітень Київ, Україна

Міжнародний Комітет Червоного Хреста вислав для потреб цивільного населення окупованих територій Донбасу чергову партію гуманітарної допомоги. Шість навантажених фур пройшли через КПВВ "Новотроїцьке" 19 квітня.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Жителям тимчасово окупованої частини Донецької та Луганської областей доставлені продуктові набори. Загальна вага вантажу становить понад 120 тонн".

Нагадаємо, що минулого тижня міжнародними організаціями в тимчасово окуповані території України направлено 11 вантажівок, що доставили для потреб цивільного населення 114,34 тонни гуманітарної допомоги.