"Земля - ​​народу": Зеленський підписав указ про передачу землі громадам

14:59 15 жовтень Київ, Україна

Указом президента України Володимира Зеленського державні сільськогосподарські землі передані в комунальну власність громад.

Це сталося під час робочої поїздки в Чернігівську область у четвер, 15 жовтня.

"Є ключовий момент, без якого децентралізація не може бути в Україні завершена. Це передача земель безпосередньо громадам. Сьогодні цей важливий крок буде зроблений. Сьогодні я підписую указ про заходи щодо передачі земель сільськогосподарського призначення з державної у комунальну власність. І якщо ви не проти, я зараз підпишу цей указ... Я всіх вітаю, 26 жовтня 2020 року всі новостворені громади повинні отримати землі в комунальну власність і зможуть використовувати кошти від землекористування для розвитку і для добробуту своїх громад. Ми повертаємо землі людям. З центру на місця", - зазначив Володимир Зеленський, підписавши указ.

За його словами, законодавство забороняє продаж земель комунальної власності, а це значить, що наступні покоління українців будуть залишатися господарями своєї землі.

"В цілому місцеве самоврядування отримає у власність понад 2 млн га землі. Це дійсно історичний день", - додав президент.

Він також зазначив, що його команда обіцяла дати українцям реальне право власності на свою землю, "і ми це зробили".

"Ми зробили реформу саме для українців, саме для наших людей, знаючи, чого вони хочуть, чого бояться і які рішення пропонують. На основі цього 31 березня був прийнятий Закон "Про обіг сільськогосподарських земель". Право покупки отримують тільки українці, обмеження максимальної площі у власності однієї особи та пільгові умови українським фермерам. 6 травня я підписав Закон "Про Національну інфраструктуру геопросторових даних", що наведе порядок у всіх реєстрах природних ресурсів України", - сказав президент.

Він додав, що 22 липня був підписаний закон про просторове планування громад, що важливо для децентралізації.