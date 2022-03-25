Землетрус в Туреччині: зруйновані будівлі, є постраждалі

16:23 30 жовтня Київ, Україна

Сьогодні, 30 жовтня, на заході Туреччини, в Ізмірі, стався потужний землетрус, за даними муніципалітету міста, зруйновано мінімум 20 будівель, відомо про 6 загиблих і понад 200 постраждалих.



Повідомляється, що епіцентр землетрусу магнітудою 6,6 стався біля узбережжя району Сеферіхісар в Егейському морі на глибині 11,8 км. Поштовхи відчувалися в Стамбулі, а також регіонах Мармурового та Егейського морів.

Після основного землетрусу було зафіксовано афтершоки магнітудою 4,1, 4,2 і 4,8. Жителі Ізміру беруть участь у порятунку людей з-під завалів, в різних районах міста люди разом з рятувальниками намагаються знайти живих.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що всі турецькі міністерства і відомства приступили до роботи по ліквідації наслідків сильного землетрусу в Ізмірі.