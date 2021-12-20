Зеленський заявив про чистку партії від "засланих козачків" і випадкових людей

12:18 13 березень Київ, Україна

Сьогодні в Києві розпочався з'їзд партії Слуга народу, який проходить в КВЦ Парковий. У своєму виступі на з'їзді президент Володимир Зеленський заявив про чистку лав партії від всіх "засланих козачків", а також розкритикував Телеграм-канали за критику ситуації в країні.

Президент заявив, що зараз в політсилі позбавляються від "засланих козачків" і випадкових людей.

"Ми поступово очищаємо команду від засланих козачків, як кажуть, і від випадкових людей. Є й такі", - сказав він.

Крім того, Зеленський закликав партію до консолідації, коли йде голосування за принципові законопроєкти, пов'язані із земельною і судовою реформами, боротьбою з корупцією та ін.

Також Зеленський попросив тих, хто "досі не зрозумів різниці між справжньою думкою народу і своєю Facebook-бульбашкою, або шумом деяких журналістів і анонімних Телеграм-каналів про "все пропало", краще, будь ласка, встаньте і підіть зараз".

Зеленський попросив членів партії Слуга народу про кілька речей: бути постійно на передовій реальних змін, зосередитися на дійсно важливих законах, а не на дрібницях, які імітують бурхливу діяльність.

"Потрібен осмислений підхід до політики і державного управління", - сказав він, додавши про необхідність думати на кілька кроків вперед.

Раніше повідомлялося, що на з'їзді планують обговорити новий статут і доктрину партії.