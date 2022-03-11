Зеленський висловив подяку учасникам G7 за підтримку України

07:00 14 червня Київ, Україна

Вчора у Великобританії завершив свою роботу триденний саміт лідерів країн Великої сімки. Як повідомила пресслужба Офісу Президента України, Володимир Зеленський висловив усім учасникам G7 глибоку вдячність за підтримку України під час саміту.

"Вдячний лідерам Великобританії, Німеччини, Канади, Італії, США, Франції, Японії та ЄС за незмінну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах і заклик до агресора відвести війська від наших східних кордонів і з Криму. Крим - це Україна", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, лідери G7 в фінальному комюніке закликали Росію послабити напруженість, діяти у відповідності до своїх міжнародних зобов'язань і відвести війська і озброєння від східного кордону України, а також зменшити їхню концентрацію в анексованому Криму.

Також в документі зазначено, що країни Великої сімки вважають РФ "стороною конфлікту на сході України, а не посередником".