Зеленський ввів в дію санкції РНБО проти Януковича і його соратників

07:57 10 квітень Київ, Україна

9 квітня указом президента України Володимира Зеленського були введені в дію санкції РНБО щодо юридичних та фізичних осіб, в тому числі колишніх високопоставлених українських чиновників, включаючи експрезидента Віктора Януковича і експрем'єра Миколи Азарова.



Про це сказано на сайті глави держави.

"Ввести в дію рішення РНБО від 19 березня 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних і інших обмежувальних заходів (санкції)" (додається). Контроль над виконанням рішення РНБО...покласти на секретаря РНБО", - йдеться в тексті відповідного указу №151/2021 від 9 квітня.

Відповідно до опублікованого додатка до рішення РНБО, безстрокові санкції вводяться проти 27 фізичних осіб, громадян України та РФ, включаючи Януковича, Азарова, народного депутата України 5-7 скликань Вадима Колесніченка, ексглави парламенту Автономної Республіки Крим Володимира Константинова, самопроголошеного "глави" Криму Сергія Аксьонова, депутатів Держдуми РФ Костянтина Затуліна та Наталії Поклонської, олігарха Сергія Курченка, екскомандира полку міліції особливого призначення "Беркут" Сергія Кусюка, ексміністрів оборони України Павла Лебедєва та Дмитра Саламатіна, глави т.зв. "ЛНР", Леоніда Пасічника, ексгенпрокурора України Віктора Пшонки, ексглави Національного банку України Ігоря Соркіна, ексміністра освіти і науки України Дмитра Табачника.



Також терміном на три роки вводяться санкції у вигляді блокування активів проти трьох юридичних осіб: "Endless Moonlight Limited" та "Trading Field Limited", зареєстрованих в Гонконзі (КНР), а також ТОВ "ІСС-Софт", зареєстрованого в Москві (РФ).