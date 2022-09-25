Зеленський ввів санкції проти колишніх військовослужбовців за держзраду

15:58 01 березня Київ, Україна

Президент України затвердив рішення РНБО про введення санкцій проти осіб вищого офіцерського складу України, які перейшли на бік Російської Федерації, серед них - екскомандувач ВМС Березовський, ексглава СБУ Якименко та ексміністр внутрішніх справ Захарченко.





Рішення стосується таких осіб: Про це йдеться в указі №81 від 27 лютого, опублікованому на сайті президента 1 березня. Документ набуває чинності з дня його опублікування. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря РНБО Олексія Данилова.Рішення стосується таких осіб:

Денис Березовський - колишній контрадмірал, колишній командувач Військово-морськими силами України

Станіслав Шапортов - колишній генерал-майор

Сергій Няньчур - колишній генерал-майор юстиції

Юрій Котовський - колишній генерал-майор

Олександр Якименко - колишній генерал-майор, колишній глава СБУ

Володимир Тоцький - колишній генерал-майор

Сергій Ганжа - колишній генерал-майор

Сергій Єлісєєв - колишній віцеадмірал

Дмитро Шакуро - колишній контрадмірал

Віталій Захарченко - колишній генерал внутрішньої служби, колишній міністр внутрішніх справ.

До всіх десяти екссиловиків безстроково застосований однаковий список з 13 заходів:

блокування активів - тимчасове обмеження права людини користуватися і розпоряджатися належним йому майном; обмеження торгових операцій; припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань; обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України; припинення виведення капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави або вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона передачі технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності; позбавлення державних нагород України, інших форм відмінності; анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів, отримання (наявність) яких є умовою для певного виду діяльності, зокрема, анулювання або призупинення дії спецдозволів на користування надрами; повна заборона заходу іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальне море України, її внутрішні води, порти; заборона участі в приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави і особами, які прямо або побічно контролюються резидентами іноземної держави або діють в їхніх інтересах; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на інвестиції в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; інші санкції (позбавлення військових звань, спеціальних звань, класних чинів).

Кабінету Міністрів разом із Службою безпеки України та Національним банком України доручено забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності даних санкцій.



Міністерству закордонних справ доручено проінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про застосування санкцій і поставити перед ними питання про введення аналогічних обмежувальних заходів.