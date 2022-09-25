Зеленський ввів санкції проти колишніх військовослужбовців за держзраду

Президент України затвердив рішення РНБО про введення санкцій проти осіб вищого офіцерського складу України, які перейшли на бік Російської Федерації, серед них - екскомандувач ВМС Березовський, ексглава СБУ Якименко та ексміністр внутрішніх справ Захарченко.
Про це йдеться в указі №81 від 27 лютого, опублікованому на сайті президента 1 березня. Документ набуває чинності з дня його опублікування. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря РНБО Олексія Данилова.
Рішення стосується таких осіб:
Рішення стосується таких осіб:
- Денис Березовський - колишній контрадмірал, колишній командувач Військово-морськими силами України
- Станіслав Шапортов - колишній генерал-майор
- Сергій Няньчур - колишній генерал-майор юстиції
- Юрій Котовський - колишній генерал-майор
- Олександр Якименко - колишній генерал-майор, колишній глава СБУ
- Володимир Тоцький - колишній генерал-майор
- Сергій Ганжа - колишній генерал-майор
- Сергій Єлісєєв - колишній віцеадмірал
- Дмитро Шакуро - колишній контрадмірал
- Віталій Захарченко - колишній генерал внутрішньої служби, колишній міністр внутрішніх справ.
До всіх десяти екссиловиків безстроково застосований однаковий список з 13 заходів:
- блокування активів - тимчасове обмеження права людини користуватися і розпоряджатися належним йому майном;
- обмеження торгових операцій;
- припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;
- обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України;
- припинення виведення капіталів за межі України;
- припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави або вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
- заборона передачі технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності;
- позбавлення державних нагород України, інших форм відмінності;
- анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів, отримання (наявність) яких є умовою для певного виду діяльності, зокрема, анулювання або призупинення дії спецдозволів на користування надрами;
- повна заборона заходу іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальне море України, її внутрішні води, порти;
- заборона участі в приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави і особами, які прямо або побічно контролюються резидентами іноземної держави або діють в їхніх інтересах;
- заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на інвестиції в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
- інші санкції (позбавлення військових звань, спеціальних звань, класних чинів).
Кабінету Міністрів разом із Службою безпеки України та Національним банком України доручено забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності даних санкцій.
Міністерству закордонних справ доручено проінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про застосування санкцій і поставити перед ними питання про введення аналогічних обмежувальних заходів.
Міністерству закордонних справ доручено проінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про застосування санкцій і поставити перед ними питання про введення аналогічних обмежувальних заходів.
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