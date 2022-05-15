Зеленський в Десні оглянув унікальний військовий тренажер

09:18 13 грудня Київ, Україна

Незважаючи на велику завантаженість, президент, як верховний головнокомандувач, регулярно відвідує військові підрозділи як на лінії розмежування з ворогом, так і в глибокому тилу. Пресслужба Офісу Президента опублікувала детальний звіт про візит Зеленського в Десну, де в День сухопутних військ України президент Володимир Зеленський відвідав 169 навчальний центр Сухопутних військ Збройних сил України імені князя Ярослава Мудрого.

Разом з главою держави центр відвідали керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак і інші.

Начальник навчального центру Віктор Ніколюк ознайомив главу держави зі структурою центру та системою підготовки військовослужбовців.

Президент зміг ознайомитися з роботою тренажера для підготовки фахівців ППО. На сьогодні це єдиний тренажер такого рівня в ЗСУ.

Також Зеленський оглянув інфраструктуру школи з підготовки снайперів, зокрема, модульне містечко, класи, зразки снайперської зброї в навчальному корпусі. А на стрільбищі було продемонстровано заняття з вогневої підготовки снайперів.

Уточнюється, що на тренувальній базі снайпери ЗСУ під час навчання проходять психологічну підготовку, опановують навичками стрільби з незручних положень, в русі і на різну дальність різними калібрами.

Відзначається, що комплекс має унікальну для Сухопутних військ матеріально-технічну базу.

Крім того, відбулося відкриття пам'ятної стели на території Центру командування Сухопутних військ в Києві.

Раніше повідомлялося, що на півдні України підрозділи десантно-штурмових військ провели тактико-спеціальні навчання з відбиття загрози з моря.