Зеленський звільняє корупціонерів на Чернігівщині

09:05 22 листопада Київ, Україна

Так чи інакше, але боротьба з корупцією в нашій країні триває. Може бути, «посадок» не так багато, як хотів би народ, але «косять» досить помітно. Ось тільки вчора, 21 листопада, на сайті глави держави був опублікований указ, яким президент Володимир Зеленський звільнив главу Чернігівської райдержадміністрації.

"Звільнити Журмана Сергія Миколайовича з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою ним заявою", - сказано в документі.

Нагадаємо, що раніше в Чернігові затримали на хабарі голову райадміністрації. Керівник Чернігівської облдержадміністрації Ганна Коваленко вже подала прохання про звільнення чиновника.

Також повідомлялося, що глава ОТГ на Чернігівщині попався на хабарі в 630 тисяч. Глава ОТГ вимагав величезний хабар від підприємця за безперешкодне укладання договору на виконання робіт з капітального ремонту стадіону. Він затриманий.