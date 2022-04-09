Зеленський: Україна «зберегла незмінну двопалатну підтримку США»

09:48 15 листопада Київ, Україна

Перебуваючи на лікуванні від коронавірусу в лікарні Феофанія, Володимир Зеленський звернувся до народу через відеозв'язок. У цьому зверненні президент висловив свою переконаність в тому, що зайнята Україною позиція категоричного невтручання у виборчу кампанію на виборах президента США була абсолютно правильною.

За його словами, тема виборів в США цікавила українців не менше, ніж власні місцеві вибори.

"До чого тут Україна? Правильно. Абсолютно ні до чого. І це і є наша перемога. Нас намагалися втягнути у внутрішні справи іншої держави. Деякі, всередині країни, мріяли, щоб ми допустили помилку. Але Україна гідно пройшла цей шлях і, незважаючи ні на що, зберегла незмінну двопалатну підтримку США", - сказав Зеленський.

За його словами, сьогодні всі визнають, що позиція української влади була правильною, вона показала невтручання у вибори іншої держави, а, отже, і найголовніше - Україна була і залишається партнером і другом, як для демократів, так і для республіканців.

"Можливо, це трохи пафосно, але Україна об'єднує Сполучені Штати", - додав Зеленський.

Нагадаємо, ще 7 листопада Володимир Зеленський привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США. За його словами, Україна з оптимізмом дивиться в майбутнє стратегічного партнерства з Америкою.