Зеленський: Україна «зберегла незмінну двопалатну підтримку США»

Перебуваючи на лікуванні від коронавірусу в лікарні Феофанія, Володимир Зеленський звернувся до народу через відеозв'язок. У цьому зверненні президент висловив свою переконаність в тому, що зайнята Україною позиція категоричного невтручання у виборчу кампанію на виборах президента США була абсолютно правильною.
За його словами, тема виборів в США цікавила українців не менше, ніж власні місцеві вибори.
За його словами, сьогодні всі визнають, що позиція української влади була правильною, вона показала невтручання у вибори іншої держави, а, отже, і найголовніше - Україна була і залишається партнером і другом, як для демократів, так і для республіканців.
Нагадаємо, ще 7 листопада Володимир Зеленський привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США. За його словами, Україна з оптимізмом дивиться в майбутнє стратегічного партнерства з Америкою.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі