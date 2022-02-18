Зеленський: Україна не йде на шантаж. Це бачать і Росія, і Європа

12:34 25 вересень Київ, Україна

На пресконференції в Братиславі, яка відбулася 24 серпня, Володимир Зеленський виступив з промовою, ключовою темою якої була тверда позиція України щодо деструктивної політики Росії. Президент запевнив, що Україна ніколи не піде на шантаж, а буде як і раніше знаходити баланс для засідань Тристоронньої контрактної групи.

"Україна не йде на шантаж. І це бачать сьогодні всі - і Європа, і, до речі, Росія. Але ми дійсно знаходимо сьогодні баланс для засідання ТКГ в Мінську - і баланс у зваженій політиці, і в діалозі в режимі засідання ТКГ, і в діалозі з Російською Федерацією - суб'єктом Мінського процесу", - сказав Зеленський у відповідь на питання, яка реакція України на блокування Росією переговорного процесу в ТКГ вимогами щодо прийняття Верховною Радою постанови про вибори в ОРДЛО.

За словами президента, цей діалог "крихкий, нестабільний", але Україна робить все, щоб цей діалог був, і щоб був результат.

Глава держави зазначив, що результат дійсно є. Зокрема, він нагадав, що на Донбасі триває режим "тиші".

"Результат цих засідань "Мінська" або "Нормандії" ми з вами знаємо, який є. Складний режим припинення вогню, непростий режим тиші, але він є", - підкреслив Зеленський, додавши, що "якби не прицільні провокації, ми б зберегли життя всіх людей, всіх людей, які загинули через бойові втрати".

Раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що Росія заблокує роботу ТКГ, якщо Верховна Рада не змінить постанову про місцеві вибори в Україні. 18 вересня віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час Години запитань до уряду заявив, що українська делегація в ТКГ з розумінням сприйме відмову парламенту змінювати або уточнювати постанову ВР про проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу, але "будь-яке інше рішення" розширило б їй поле для маневру на переговорах.

Він додав, що рішення, яке підкреслить сприйняття Україною мінського процесу як в цей момент безальтернативного майданчика для переговорів, підтвердить повноваження української делегації та продемонструє довіру до неї, дасть важливий сигнал нашим західним партнерам і міжнародним посередникам з ОБСЄ.

Росія під час засідання Тристоронньої контактної групи висунула Україні вимогу переглянути постанову ВР про проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу. У разі відмови розглянути це питання пригрозила заблокувати процеси щодо врегулювання на сході України, зокрема, обміну полоненими та зустрічі лідерів нормандської четвірки.

Після цього керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук направив до Верховної Ради листа щодо зміни постанови про місцеві вибори. За його словами, російську сторону не влаштовує те, що, згідно з цією постановою, проведення виборів неможливо на окупованих територіях України, а тільки на підконтрольній українській владі території.

Голова ВР Дмитро Разумков заявив, що звернення Кравчука передано до профільного комітету.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що в питанні проведення виборів на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть її територіальну цілісність або європейський та євроатлантичний розвиток.