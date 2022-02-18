Зеленський: Україна не йде на шантаж. Це бачать і Росія, і Європа

На пресконференції в Братиславі, яка відбулася 24 серпня, Володимир Зеленський виступив з промовою, ключовою темою якої була тверда позиція України щодо деструктивної політики Росії. Президент запевнив, що Україна ніколи не піде на шантаж, а буде як і раніше знаходити баланс для засідань Тристоронньої контрактної групи.
"Україна не йде на шантаж. І це бачать сьогодні всі - і Європа, і, до речі, Росія. Але ми дійсно знаходимо сьогодні баланс для засідання ТКГ в Мінську - і баланс у зваженій політиці, і в діалозі в режимі засідання ТКГ, і в діалозі з Російською Федерацією - суб'єктом Мінського процесу", - сказав Зеленський у відповідь на питання, яка реакція України на блокування Росією переговорного процесу в ТКГ вимогами щодо прийняття Верховною Радою постанови про вибори в ОРДЛО.
За словами президента, цей діалог "крихкий, нестабільний", але Україна робить все, щоб цей діалог був, і щоб був результат.
Глава держави зазначив, що результат дійсно є. Зокрема, він нагадав, що на Донбасі триває режим "тиші".
"Результат цих засідань "Мінська" або "Нормандії" ми з вами знаємо, який є. Складний режим припинення вогню, непростий режим тиші, але він є", - підкреслив Зеленський, додавши, що "якби не прицільні провокації, ми б зберегли життя всіх людей, всіх людей, які загинули через бойові втрати".
Раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що Росія заблокує роботу ТКГ, якщо Верховна Рада не змінить постанову про місцеві вибори в Україні. 18 вересня віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час Години запитань до уряду заявив, що українська делегація в ТКГ з розумінням сприйме відмову парламенту змінювати або уточнювати постанову ВР про проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу, але "будь-яке інше рішення" розширило б їй поле для маневру на переговорах.
Він додав, що рішення, яке підкреслить сприйняття Україною мінського процесу як в цей момент безальтернативного майданчика для переговорів, підтвердить повноваження української делегації та продемонструє довіру до неї, дасть важливий сигнал нашим західним партнерам і міжнародним посередникам з ОБСЄ.
Росія під час засідання Тристоронньої контактної групи висунула Україні вимогу переглянути постанову ВР про проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу. У разі відмови розглянути це питання пригрозила заблокувати процеси щодо врегулювання на сході України, зокрема, обміну полоненими та зустрічі лідерів нормандської четвірки.
Після цього керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук направив до Верховної Ради листа щодо зміни постанови про місцеві вибори. За його словами, російську сторону не влаштовує те, що, згідно з цією постановою, проведення виборів неможливо на окупованих територіях України, а тільки на підконтрольній українській владі території.
Голова ВР Дмитро Разумков заявив, що звернення Кравчука передано до профільного комітету.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що в питанні проведення виборів на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть її територіальну цілісність або європейський та євроатлантичний розвиток.
"Україна не йде на шантаж. І це бачать сьогодні всі - і Європа, і, до речі, Росія. Але ми дійсно знаходимо сьогодні баланс для засідання ТКГ в Мінську - і баланс у зваженій політиці, і в діалозі в режимі засідання ТКГ, і в діалозі з Російською Федерацією - суб'єктом Мінського процесу", - сказав Зеленський у відповідь на питання, яка реакція України на блокування Росією переговорного процесу в ТКГ вимогами щодо прийняття Верховною Радою постанови про вибори в ОРДЛО.
За словами президента, цей діалог "крихкий, нестабільний", але Україна робить все, щоб цей діалог був, і щоб був результат.
Глава держави зазначив, що результат дійсно є. Зокрема, він нагадав, що на Донбасі триває режим "тиші".
"Результат цих засідань "Мінська" або "Нормандії" ми з вами знаємо, який є. Складний режим припинення вогню, непростий режим тиші, але він є", - підкреслив Зеленський, додавши, що "якби не прицільні провокації, ми б зберегли життя всіх людей, всіх людей, які загинули через бойові втрати".
Раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що Росія заблокує роботу ТКГ, якщо Верховна Рада не змінить постанову про місцеві вибори в Україні. 18 вересня віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час Години запитань до уряду заявив, що українська делегація в ТКГ з розумінням сприйме відмову парламенту змінювати або уточнювати постанову ВР про проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу, але "будь-яке інше рішення" розширило б їй поле для маневру на переговорах.
Він додав, що рішення, яке підкреслить сприйняття Україною мінського процесу як в цей момент безальтернативного майданчика для переговорів, підтвердить повноваження української делегації та продемонструє довіру до неї, дасть важливий сигнал нашим західним партнерам і міжнародним посередникам з ОБСЄ.
Росія під час засідання Тристоронньої контактної групи висунула Україні вимогу переглянути постанову ВР про проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу. У разі відмови розглянути це питання пригрозила заблокувати процеси щодо врегулювання на сході України, зокрема, обміну полоненими та зустрічі лідерів нормандської четвірки.
Після цього керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук направив до Верховної Ради листа щодо зміни постанови про місцеві вибори. За його словами, російську сторону не влаштовує те, що, згідно з цією постановою, проведення виборів неможливо на окупованих територіях України, а тільки на підконтрольній українській владі території.
Голова ВР Дмитро Разумков заявив, що звернення Кравчука передано до профільного комітету.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що в питанні проведення виборів на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть її територіальну цілісність або європейський та євроатлантичний розвиток.
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